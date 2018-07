L’immeuble en VEFA développe une surface utile totale d’environ 6.570 m² répartis sur sept étages, livré en mars 2019. Il bénéficiera d’une labélisation BREEAM very good et d’un classement ERP 5 ème catégorie.

Localisé dans un environnement entièrement urbain, l’immeuble « le POLARIS » se situe dans un ensemble mixte composé de l’école hôtelière Vatel, d’une résidence étudiante et de logements. Cette opération est construite et orchestrée par Kaufman and Broad. (Architectes : L’atelier Fernandez et Serres).

Sur l’ile de Nantes, proche de la gare TGV, cet ensemble immobilier dispose de 77 emplacements de stationnement et bénéficie d’une très bonne desserte par les transports en commun grâce au BusWay T4 situé face à l’immeuble.

"Cette transaction constitue l’une des plus importantes opérations locatives de l’année 2018 sur la métropole Nantaise et confirme la forte implication des équipes de PERIAL Asset Management sur ce secteur. L’immeuble va allier modernité et flexibilité ainsi qu’une performance environnementale recherchée par les utilisateurs." souligne Yann Guivarc’h Directeur General de PERIAL Asset Management.

Ce bail prendra effet à la livraison de l’immeuble en mars 2019, et ce pour une durée de six ans fermes. Dans cette transaction, BNP REAL ESTATE a agi en tant que conseil pour le compte de Métropole de Nantes et de PERIAL Asset Management.