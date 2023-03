PERIAL Asset Management, société de gestion spécialiste de l’épargne immobilière et de la gestion d’actifs en France et en Europe depuis plus de 55 ans, s’associe au Groupe IWG, leader mondial de l’accompagnement des entreprises dans l’hybridation du travail et qui opère la marque Regus, pour le lancement d’une offre d’espaces de travail unique : FACTORIES by PERIAL AM & REGUS.

Ces tiers lieux implantés dans les immeubles du parc immobilier géré par PERIAL Asset Management seront accessibles à l’ensemble de ses clients : locataires et associés porteurs de parts, ainsi qu’aux travailleurs indépendants ou salariés en télétravail. L’objectif est de leur proposer des espaces flexibles parfaitement adaptés à leurs besoins et répondant à d’exigeants critères ESG.

La crise sanitaire a entraîné de nombreux changements au niveau du rapport des Français au travail, des attentes des collaborateurs et des besoins des entreprises. Aujourd’hui, un modèle hybride s’impose, avec de nouvelles exigences en termes de flexibilité et de services.

FACTORIES by PERIAL AM & REGUS : implanter des espaces de coworking au cœur des territoires

Ce partenariat, inédit entre une société de gestion dotée d’un portefeuille immobilier sous gestion en France et en Europe et un expert international des problématiques d’hybridation du travail, vise à proposer des espaces uniques et ancrés dans les territoires au sein des métropoles régionales, avant de se déployer en Europe.

En introduisant ces espaces notamment là où il n’en existe pas, les FACTORIES by PERIAL AM & REGUS permettront de redynamiser des territoires et des économies souvent victimes du « rythme pendulaire » de leurs habitants. En permettant aux travailleurs de rester dans leurs quartiers, ces espaces participeront ainsi à faire vivre l’économie de proximité des immeubles qui les abriteront : commerces, restauration, salles de sports, associations et acteurs locaux. Un « Community Sales Manager » sera présent dans chacun de ces espaces, pour faire vivre et animer les lieux, en lien étroit avec les collectivités. Cette proximité avec les lieux de vie permettra par ailleurs de favoriser les mobilités douces, les déplacements à pied ou à vélo à l’échelle du quartier, donc de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre globales.

Au-delà de la pertinence de ces localisations dans -et en périphéries- des métropoles les plus dynamiques en France et en Europe, la prise en compte des enjeux Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance (ESG) fait partie intégrante de l’ADN de PERIAL AM, et constitue un pilier des lieux qui seront déployés.

« Le lancement de l’offre FACTORIES by PERIAL AM & REGUS prolonge l’évolution de notre offre de services. C’est à la fois une solution complémentaire pour les entreprises locataires de nos immeubles, aux besoins de flexibilité grandissant, mais aussi pour les travailleurs nomades qui profitent ainsi de tout le confort et de la technologie de bureaux à proximité de leur domicile, en évitant des trajets coûteux en temps et énergie. Avec l’hybridation de l’organisation du travail entre le bureau et la maison ou les tiers lieux, les usages évoluent. Mais l’expérience du travail « hors bureau » ne doit pas se faire au détriment des services et du confort. », explique Loïc Hervé, Directeur Général Délégué de PERIAL AM.

Contribuer à l’optimisation des taux d’occupation des immeubles gérés par PERIAL AM

Du côté des fonds propriétaires des immeubles où seront implantées les FACTORIES by PERIAL AM & REGUS, le lancement de cette offre permettra d’offrir un nouveau service aux locataires. L’implantation de ces espaces de travail dans un immeuble participe à une meilleure occupation de ce dernier, en répondant à une nécessaire optimisation des stratégies immobilières des locataires, tout en favorisant la flexibilité. Ce cercle vertueux permet ainsi de fidéliser les locataires des fonds, d’améliorer les Taux d’occupation Financier (TOF) des immeubles et de réduire le turn-over.

Cette offre et son déploiement opérationnel sont portés chez PERIAL AM par les équipes pilotées par Dimitri Maillard – Directeur de l’Asset-Management, dont Céline Desplanche – Directrice Grands Comptes immobiliers et Expérience Clients, et par les équipes de Laurent Sainctavit, Directeur de l’immobilier et du développement chez IWG France.

L’offre sera ensuite déployée sur une dizaine de nouveaux sites au second semestre. « L’offre Factories by PERIAL AM & REGUS est le fruit d’un partenariat inédit. Il marque à mon sens l’enracinement des nouveaux modes de travail qui ont émergé massivement au sortir de la crise sanitaire. Mais alors que les débuts du coworking étaient majoritairement urbains, l’avenir du travail flexible est désormais périurbain ! Chez IWG, notre stratégie de développement territorial est guidée par la réduction des trajets domicile-travail, afin que les travailleurs, où qu’ils soient, n’aient pas à parcourir de longues distances. Et c’est là toute la force de ce partenariat qui permettra d’amener des espaces de travail dans les périphéries des grandes aires métropolitaines, au plus proche des domiciles de nombreux collaborateurs. », rappelle Christophe Burckart, Directeur général d’IWG France.

Deux premières ouvertures en Ile-de-France

Deux premières ouvertures sont prévues au premier semestre 2023, à Malakoff (91) et Le Bourget (93). Dans sa phase d’amorçage, l’offre doit être déployée sur une dizaine de sites au cours de l’année.

« Une « Factory » c’est d’abord l’usine, qui a révolutionné le monde industriel du 19ème siècle et a ainsi réinventé le monde du travail et la création de valeur. La « Factory » c’est aussi l’atelier d’Andy Warhol créé dans les années 60. Mêlant les artistes et les influences, ce haut lieu de la Pop culture réinventait un rapport à la création. Il sert depuis de modèle à de nombreuses entreprises, notamment culturelles. « La Factorie by PERIAL » c’est le nom du siège social du groupe PERIAL, où nous inventons chaque jour les façons de travailler de demain. Avec les « FACTORIES by PERIAL AM & REGUS » nous sommes fiers de proposer avec le groupe IWG notre vision du travail aux entreprises, aux travailleurs et aux municipalités mais aussi réinventer la place des immeubles dans la ville, où se mêlent les savoir-faire, l’efficacité, la créativité… Avec cette nouvelle offre, nous proposons des lieux d’échanges et de création. », conclut Éric Cosserat Président Directeur Général du Groupe PERIAL