CBRE Property Management, déjà en charge de 12 actifs, s’est vu renouvelé sa confiance auprès de PERIAL Asset Management avec l’ajout de 19 actifs supplémentaires depuis le 1er janvier 2021. CBRE Property Management a pour mission d’assurer la gestion technique sur ce portefeuille d’actifs situés en région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une durée de trois ans. Fort d’un maillage territorial établi et d’une expertise en gestion de portefeuilles diffus, CBRE Property Management assure la gestion d’actifs situés sur l’ensemble du territoire français. Dans le cas présent, les agences de Marseille et de Nice sont en charge du portefeuille confié par PERIAL Asset Management.

« Le renouvellement et l’extension de la confiance de PERIAL Asset Management dans le contexte de son plan Positive 2030 démontre la capacité de CBRE Property Management à intégrer la stratégie de ses clients dans le cadre d’offres pluridisciplinaires associant gestion courante, expertise technique et approche durable. » déclare Christine Roubaud, Directrice des Régions de CBRE Property Management.

« Chez CBRE, nous avons à cœur d’intégrer le Développement Durable à l’ensemble de nos activités. Les attentes de nos clients en Property Management ont considérablement évolué ces dernières années. La collecte et la fiabilisation des données, l’engagement des parties prenantes (notamment des locataires) ou encore l’amélioration des performances ESG dans les portefeuilles sont aujourd’hui devenus des éléments clés pour la réussite de toute stratégie ESG ambitieuse. » ajoute Ludovic Chambe, Directeur Développement Durable de CBRE Europe Continentale.

PERIAL Asset Management vient de réorganiser intégralement son Property Management sur l’ensemble du territoire français, dans une logique de partenariat avec des acteurs forts, structurés et qui partagent la conviction que la gestion immobilière se structure aujourd’hui autour d’une conduite et une amélioration permanente de l’ensemble des critères ESG et ce, par tous les acteurs de la chaîne de valeur.

« Au service de nos clients locataires et au service de la performance et de la pérennité de nos fonds dans l’intérêt premier de nos associés, PERIAL Asset Management structure le pilotage des actifs sous gestion à travers la démarche ESG de ses fonds, et en particulier ses fonds labellisés ISR. Nous sommes très heureux du renouvellement et de l’extension du partenariat noué avec CBRE Property Management en région PACA », souligne Loïc HERVE, Directeur Général Délégué de PERIAL AM.