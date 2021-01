L’immeuble situé au 40 boulevard de Dunkerque bénéficie d’un emplacement stratégique, au cœur du Quartier d’affaires Euromediterranée.

TOTEM est un immeuble de bureau d’une surface locative de 14 476 m² répartis en R+10 sur 3 niveaux de sous-sols et comprend 283 emplacements de parking en sous-sol.

Les plateaux de bureaux offrent de belles surfaces d’environ 1 300 m² et facilement divisibles. Des récents travaux ont permis la modernisation du hall, du RIE, de l’espace VIP et des espaces extérieurs.

Cet immeuble est entièrement loué auprès d’une quinzaine de locataires et dispose d’une belle mutualisation locative.

Il est certifié BREEAM In-Use niveau Very Good sur les Part 1 (Asset Performance) et Part 2 (Building Management). TOTEM bénéficie d’un emplacement stratégique en plein cœur du 3ème quartier d’affaires de France (après la Part Dieu et La Défense) qui accueille à ce jour 5 300 entreprises, 40 000 habitants et environ 270 000 m² de commerces.

Cet actif dispose ainsi d’une excellente desserte en transports en commun, à proximité immédiate de deux lignes de tramway (T2 et T3) et à 100 mètres de la station de métro Joliette reliant la Gare Saint-Charles en moins de 10 minutes.

« Avec cette acquisition, PFO2 poursuit sa stratégie d’investissement au sein des grandes métropoles européennes dans les marchés locatifs les plus résilients comme celui d’Euroméditerrannée représentant le 1er quartier d’affaire en centre-ville d’Europe du Sud. Cette acquisition s’inscrit également dans la stratégie ISR de PFO2, l’actif ayant été noté selon notre grille ESG de 60 critères, et s’inscrivant dans une trajectoire d’amélioration vers un impact positif sur le climat, sur la qualité de vie des utilisateurs, et sur le territoire. » déclare Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management.

Cette transaction a été réalisée par les équipes Investissement Région et l’équipe bureaux de Marseille de NEXITY CONSEIL ET TRANSACTION dans le cadre d’un mandat co-exclusif de vente avec CBRE.

PERIAL Asset Management était conseillé dans cette opération par l’étude Oudot & Associés et le cabinet Arshurst.

PRIMONIAL REIM était conseillée par l’étude LEXFAIR.