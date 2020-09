Cet actif dispose d’une bonne visibilité au sud de la métropole toulousaine face à l’avenue Pierre Georges Latécoère et d’une très bonne desserte au pied de la station de métro « Ramonville » (ligne B) reliant le centre-ville en 15 minutes.

L’immeuble, de niveau RT2012, sera livré au 1er trimestre 2021 et développera une surface 2 100 m² de bureaux en R+2 et 55 emplacements de parkings. Il sera intégralement loué à Regus au travers d’un bail d’une durée ferme de 9 ans à compter de la livraison.

Cette acquisition est réalisée en VEFA auprès du Groupe CARLE, un promoteur référencé à Toulouse et Bordeaux.

« Grâce à cette acquisition en région, PERIAL AM poursuit sa stratégie de diversification territoriale au sein des marchés régionaux français les plus porteurs tout en répondant à des critères très sélectifs tant en termes de localisation, de desserte, ESG, et de solidité du locataire », précise Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL AM.

Dans cette transaction PERIAL AM était conseillé par l’étude notariale Lexfair et le cabinet d’avocat Fairway. Le vendeur par CBRE Toulouse et l’étude de maitre Philippe Ruquet.