L’acquisition de Whitehelm, gestionnaire d’actifs d’infrastructure international, multiplie par trois le montant des actifs d’infrastructure gérés par PATRIZIA (AuM), qui atteint environ 5 milliards d’euros ; l’objectif à moyen terme étant de porter ce segment à 15 - 20 milliards d’euros.

Les clients du groupe bénéficieront d’une offre beaucoup plus large et diversifiée d’investissements dans les d’infrastructures (smart cities & infrastructures numériques, décarbonation & transition énergétique, services des eaux et environnementaux, infrastructures sociales et de transport).

Cette acquisition renforce la présence mondiale de PATRIZIA, en particulier en Asie-Pacifique, et accélère la réalisation de l’ambition du groupe de parvenir à zéro émission nette de gaz carbonique pour plus de 70 % des actifs sous gestion d’ici à 2040.

Le prix d’acquisition initial de 67 millions d’euros sera payé en numéraire et en actions PATRIZIA, afin d’encourager l’équipe actuelle de Whitehelm à accélérer la croissance des activités d’infrastructures de PATRIZIA.

Augsbourg, Londres, Sydney, le 13 septembre 2021. PATRIZIA AG, partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale, a conclu une convention d’achat d’actions pour l’acquisition transformante de Whitehelm, gestionnaire d’infrastructures indépendant affichant un remarquable palmarès construit pendant plus de 23 ans. Cette opération devrait renforcer encore la position de gestionnaire d’actifs réels de premier plan de PATRIZIA à l’échelle internationale, et porter le montant de ses actifs sous gestion à plus de 50 milliards d’euros, en conformité avec sa stratégie de croissance à moyen terme. Cette opération multipliera par trois le montant des actifs d’infrastructure gérés par PATRIZIA qui atteint environ 5 milliards d’euros, alors que PATRIZIA entend porter à moyen terme ce segment à 15 - 20 milliards d’euros.

L’offre de produits de Whitehelm et son expertise en matière d’investissement permettront à PATRIZIA d’étoffer de manière significative son portefeuille de solutions d’investissement, en particulier sur les segments smart cities & infrastructures numériques, décarbonation & transition énergétique, services des eaux et environnementaux, infrastructures sociales et de transport, et à travers les différents types d’investissements : actions, obligations et investissement dans les infrastructures cotées.

Fort de plus de 60 experts en investissement en Australie et en Europe, Whitehelm, qui compte à son palmarès plus de 100 investissements dans les infrastructures, a atteint pour ses clients un taux interne de rendement (IRR) de 11,9 % sur ses investissements core mondiaux dans les infrastructures, depuis sa création. Les clients de Whitehelm sont principalement des fonds de pension situés en Asie-Pacifique et en Europe. L’entreprise, qui possède des bureaux à Sydney, Canberra et Londres, renforcera encore la dimension internationale de PATRIZIA en lui permettant notamment de consolider sa présence en Asie-Pacifique, en accord avec sa stratégie de croissance dans la région. À l’heure actuelle, le montant des actifs sous gestion de Whitehelm s’élève à 3,2 milliards d’euros, auxquels s’ajoutent 1,6 milliard d’euros d’engagements supplémentaires et plus de 22 milliards d’euros de fonds conseillés pour le compte d’investisseurs institutionnels, de gouvernements et de clients privés en Australie.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Whitehelm au sein de PATRIZIA. La mise en commun de nos atouts, de notre expertise et de nos implantations mondiales, tous fortement complémentaires, nous permettra d’élargir considérablement le choix en matière de placement pour nos clients » a déclaré Wolfgang Egger, CEO et fondateur de PATRIZIA. « Whitehelm et PATRIZIA sont également parfaitement complémentaires en matière de culture d’entreprise. Nous accordons la priorité à nos clients pour leur fournir une prestation inégalée. En tant que gestionnaires indépendants proches de nos clients et créateurs de valeur pour ces derniers, nos deux sociétés peuvent se prévaloir d’un solide palmarès. De plus, nous partageons un même engagement en faveur du développement durable et la même volonté de changer les choses. Cette acquisition représente une étape clé pour renforcer notre offre en tant que partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale. »

« L’acquisition de Whitehelm s’inscrit de manière parfaitement cohérente dans la stratégie de PATRIZIA. Cette opération, qui renforce considérablement notre expertise dans les infrastructures, transforme notre société en lui permettant de se hisser au niveau supérieur en tant que partenaire mondial dans les actifs réels. De plus, nous consolidons notre présence en Asie-Pacifique afin de pouvoir capter les opportunités de croissance dans cette région » a commenté Thomas Wels, Co-CEO de PATRIZIA. « Nous nous trouvons dans une position idéale pour tirer parti du dynamisme du marché mondial des infrastructures. La complémentarité exceptionnelle entre l’expertise de Whitehelm et celle de PATRIZIA agira comme un tremplin pour dynamiser nos actifs d’infrastructures sous gestion tout en accélérant l’exécution de notre stratégie ESG. »

Graham Matthews, Directeur général et actionnaire fondateur de Whitehelm, a ajouté : « Il était absolument essentiel pour nous de trouver le partenaire adéquat qui apporte une réelle valeur ajoutée à nos clients, possède une vision à long terme et une solide expérience du secteur. Ainsi, nous sommes très heureux de ce partenariat avec PATRIZIA compte tenu de la concordance culturelle et stratégique parfaite entre nos deux sociétés. La culture entrepreneuriale solide et les remarquables succès de PATRIZIA en tant que gestionnaire d’investissements indépendant nous ont convaincus. Ce partenariat avec PATRIZIA nous permettra de cibler une clientèle plus large en Europe, et offrir des opportunités d’investissement attrayantes dans les infrastructures à sa base internationale très large d’investisseurs institutionnels et privés. La mise en commun de nos expertises et des portefeuilles que nous offrons, conjuguée à la présence mondiale de nos deux sociétés créeront de nombreuses opportunités d’investissement attrayantes à long terme pour l’ensemble de nos parties prenantes. »

Cette opération renforce l’expertise de PATRIZIA dans les actifs réels et accélère l’exécution de sa stratégie ESG

Cette opération permettra à PATRIZIA de tirer pleinement parti, pour le compte de ses clients, de la forte demande prévue dans le secteur des infrastructures au cours des 20 prochaines années. Les actifs d’infrastructures mondiaux devraient augmenter de 35 %, de 2 800 milliards de dollars US à l’heure actuelle à plus de 3 800 milliards de dollars US par an d’ici à 2040 (Source : G20 Global Infrastructure Outlook). De fait, les clients de PATRIZIA profiteront du super cycle attendu dans la construction et des rendements stables offerts par les infrastructures grâce à la forte augmentation des opportunités d’investissement dans les infrastructures que lui procure le rapprochement avec Whitehelm.

Cette acquisition accélère également l’exécution de la stratégie de PATRIZIA en matière de développement durable, la société se donnant clairement pour ambition de parvenir à zéro émission nette de gaz carbonique pour plus de 70 % de ses actifs sous gestion d’ici à 2040. Whitehelm est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations unies (PRI), qui lui décerné la meilleure note existante, A+, pour la mise en œuvre globale des principes ESG au sein de sa stratégie et de ses activités en matière de gouvernance. Whitehelm a récemment célébré le cinquième anniversaire de son fonds d’infrastructures core à faible émission de carbone (Low Carbon Core Infrastructure Fund).

PATRIZIA exécute la stratégie annoncée, et améliore encore la qualité de ses résultats

Cette acquisition améliorera encore la qualité des résultats et la stabilité du chiffre d’affaires de PATRIZIA, et sera créatrice de valeur à long terme pour ses actionnaires : plus de 80 % du chiffre d’affaires de Whitehelm provient d’honoraires de gestion très récurrents sur des durées très longues. Cette opération s’inscrit dans le droit fil de la stratégie annoncée par PATRIZIA qui ambitionne de devenir un partenaire de premier plan de la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale.

Le prix de rachat initial pour cette acquisition très complémentaire est de 67 millions d’euros, payable en numéraire et en actions PATRIZIA. Le prix total d’acquisition se fonde sur une structure de earn-out pouvant dépasser la centaine de millions d’euros si les objectifs ambitieux de croissance du chiffre d’affaires à moyen terme sont atteints. Ce complément de prix sera également payé à la fois en numéraire et sous forme d’actions PATRIZIA. Les actionnaires Whitehelm ont accepté de s’engager, pendant une période donnée, à conserver les titres PATRIZIA acquis dans le cadre de cette opération, afin de s’aligner avec les intérêts des actionnaires de PATRIZIA.

La clôture de l’opération, soumise aux approbations réglementaires, devrait intervenir au premier trimestre 2022.