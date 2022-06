Sustainable Future Ventures investit dans des sociétés technologiques à forte croissance fournissant des solutions pour un monde bâti plus durable.

investit dans des sociétés technologiques à forte croissance fournissant des solutions pour un monde bâti plus durable. Il s’agit d’un premier tour de table de 50 millions d’euros, uniquement en capitaux propres, visant à investir aussi bien dans des sociétés technologiques en phase d’amorçage à travers le monde que dans celles à un niveau de développement de Série B, avec un accent particulier sur l’Europe.

Le fonds a déjà réalisé deux investissements dans GBuilder et Liftango.

PATRIZIA AG, partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale, a réalisé un premier tour de table de 100 millions d’euros pour son nouveau fonds de capital-risque, Sustainable Future Ventures (« SFV »). L’opération a attiré les capitaux d’un panel d’investisseurs constitué de fonds de pension, de family offices ainsi que d’opérateurs et d’investisseurs stratégiques en immobilier.

Wolfgang Egger, CEO et fondateur de PATRIZIA, déclare : « Nous sommes très heureux du succès de cette première levée de fonds de la part de notre nouveau fonds de capital-risque qui jouera un rôle essentiel dans la transition des actifs réels vers la neutralité carbone. La réduction de notre empreinte carbone dans les secteurs de la construction et de l’immobilier est le plus grand défi de notre époque. Dans ce contexte, il est primordial de financer les entreprises qui sont à la pointe de l’innovation durable. Outre l’immobilier et les infrastructures, le capital-risque en tant que produit offre à nos clients la perspective d’un retour sur investissement attractif et des avantages stratégiques, notamment pour les investisseurs disposant de portefeuilles immobiliers. »

Le fonds nouvellement lancé, qui est le premier d’une nouvelle série de fonds, sera géré par les Partners Conan Lauterpacht et Matthew Chagan. Il ciblera les entreprises technologiques engagées dans la construction d’un environnement bâti plus durable, implantées à travers le monde avec une attention particulière pour celles installées en Europe. Les investissements concerneront les sociétés arrivées à la fin de leur phase d’amorçage jusqu’à celles ayant atteint un stade de développement de Série B. Le fonds a déjà investi dans GBuilder et Liftango, deux entreprises leaders sur leurs marchés respectifs.

Basée en Finlande, GBuilder est une plateforme de gestion du parcours client compatible avec la modélisation des informations du bâtiment (BIM) qui maximise la valeur des ventes résidentielles, permet aux constructeurs et aux promoteurs de fournir un service client exceptionnel et contribue à minimiser les coûts. La solution réduit le gaspillage de matériaux et permet aux clients de comprendre l’impact sur le développement durable des matériaux qu’ils choisissent.

Le second investissement concerne Liftango, une société internationale qui fournit un logiciel leader sur le marché permettant un transport partagé, pratique, efficace et durable, afin de réduire les émissions de carbone dans l’environnement bâti.

Conan Lauterpacht, Partner du fonds SFV, commente : « Notre équipe apporte une expérience aussi bien en matière d’investissement qu’en gestion opérationnelle, ainsi qu’un track record à la fois dans l’immobilier et dans le secteur technologique au sens large. Cette équipe, associée à la plateforme mondiale de PATRIZIA, constitue une proposition unique. Nous percevons déjà des opportunités d’investissement provenant des équipes internationales de PATRIZIA, ainsi que des possibilités d’accroître la valeur de notre portefeuille dans plusieurs pays. »

Matthew Chagan, Partner du fonds SFV, ajoute : « La transition vers la neutralité carbone dans notre secteur exigera le déploiement d’importants investissements qui, selon nous, changeront fondamentalement l’économie de l’environnement bâti et accéléreront l’adoption de solutions technologiques. C’est une période très excitante dans ce secteur et j’espère que nous pourrons contribuer significativement à l’atteinte des objectifs de durabilité grâce à la technologie. »

SFV s’appuie sur l’expertise de PATRIZIA en matière d’investissement dans la technologie et l’innovation pour permettre aux LPs de profiter de la valeur de son réseau et de son expérience. Elle tire également parti de sa position unique sur le marché au croisement des actifs réels et de la technologie pour apporter une valeur ajoutée stratégique aux entreprises de son portefeuille. SFV réunit une équipe expérimentée d’investisseurs en technologie, d’opérateurs et de professionnels de l’immobilier, soutenue par la plateforme internationale de PATRIZIA et par son service interne Technology & Innovation.