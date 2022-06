Il s’agit de la plus grande acquisition signée sur le marché résidentiel suédois cette année.

PATRIZIA continue de renforcer sa position de leader sur le résidentiel grâce à sa stratégie paneuropéenne core et diversifiée déployée à travers Living Cities, dont l’objectif est de désormais dépasser les 3 milliards d’euros d’actifs de haute qualité.

PATRIZIA, partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale, a réalisé une acquisition stratégique d’envergure en Suède. Le groupe a investi près de 350 millions d’euros pour le compte de ses clients dans un portefeuille résidentiel haut de gamme à Stockholm dans le cadre de la stratégie déployée dans Living Cities, son fonds résidentiel paneuropéen ouvert. Une fois finalisée, la transaction portera la valeur des actifs sous gestion de Living Cities à quelque 2 milliards d’euros et la totalité des actifs résidentiels sous gestion de PATRIZIA à près de 17 milliards d’euros.

« La région stockholmoise offre des perspectives de revenu stable et de croissance du capital à long terme. Grâce à ses prix accessibles et à sa desserte, combinés à un fort déséquilibre entre l’offre et la demande, Stockholm figure souvent dans le top 10 du rapport PATRIZIA European Living Cities, qui évalue l’attractivité de plus de 140 villes au regard de la qualité de vie », déclare Jörg Laue, Responsable des transactions pour les pays nordiques chez PATRIZIA. « En tant que moteur économique de la Suède, Stockholm devrait voir sa population croître rapidement. De ce fait, l’acquisition de ces résidences collectives clé en main dans des quartiers aussi bien desservis est une très belle réussite sur un marché aussi compétitif. »

L’ensemble des immeubles seront construits selon l’une des normes ESG locales les plus élevées et porteront la certification Nordic Swan Ecolabel.

« Grâce à cette dernière acquisition à Stockholm pour Living Cities, nous continuons à investir dans des villes de grande qualité et puissantes. Nous constatons en continu l’intérêt des investisseurs pour notre fonds résidentiel paneuropéen phare, qui met l’accent sur la génération de flux de revenus constants et stables. Alors que ce dernier se rapproche des 2 milliards d’euros d’actifs gérés, nous sommes impatients de générer de nouvelles opportunités sur le marché », ajoute Sebastian Dietert, gérant du fonds Living Cities chez PATRIZIA. « D’ailleurs, nous ne comptons pas nous limiter aux projets de résidences collectives pour Living Cities, mais nous suivons un plan de diversification progressif dans les actifs résidentiels alternatifs, tels que les logements étudiants et les résidences pour seniors. »

Toutes les décisions d’investissement prises par PATRIZIA pour son fonds Living Cities sont basées sur des techniques de data intelligence qui évaluent l’attractivité et le potentiel des actifs ciblés et qui, conjuguées à la solide connaissance locale du groupe portée par plus de 200 professionnels de l’immobilier résidentiel, ont permis de réaliser un investissement de cette envergure.

Living Cities est l’un des fonds ESG de PATRIZIA conforme à l’article 8 du règlement européen SFDR. En tant que fonds ESG, Living Cities promeut des objectifs ESG clairs, tels que la fourniture de 100 % d’énergie renouvelable pour tous les espaces communs des bâtiments et l’utilisation de matériaux de construction économes en énergie. Living Cities contribue à la construction de communautés durables et dynamiques, à proximité de commodités telles que des jardins d’enfants, des écoles, des espaces verts et des supermarchés. Le fonds est étroitement aligné avec les cinq objectifs de développement durable des Nations unies.