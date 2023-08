PATRIZIA a créé cette plateforme dans le cadre d’un partenariat stratégique sous forme de joint-venture avec Broadgate Asset Management, l’un des principaux exploitants immobiliers scandinaves.

PATRIZIA, partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale, a finalisé l’acquisition d’un large portefeuille de logistique urbaine en Suède auprès d’Alta. Le portefeuille comprend 10 propriétés industrielles et de logistique urbaine récemment développées à Linköping, Norrköping et Nyköping. Cette acquisition constitue un investissement initial important dans une nouvelle plateforme industrielle de 300 millions d’euros dans les pays du Nord, grâce à la signature d’un partenariat stratégique avec Broadgate Asset Management, l’un des principaux exploitants immobiliers scandinaves.

S’étalant sur plus de 37 000 m² d’espace industriel louable, le portefeuille a un taux d’occupation actuel de 97 % et présente un profil de revenu solide pour plus de 30 locataires des secteurs de l’industrie légère et de la logistique. Les propriétés sont situées au sud-ouest de Stockholm, dans des sous-marchés industriels bien établis, le long de l’E4, l’autoroute la plus fréquentée de Suède.

Dan Valenzano, Directeur Général de PATRIZIA pour les Transactions, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer l’acquisition de ce portefeuille industriel de haute qualité en Suède. Cet investissement a été réalisé après une étude de marché approfondie du secteur nordique de l’industrie, y compris en ce qui concerne le taux d’occupation. Il est ainsi conforme à notre approche thématique et focalisé sur des stratégies d’investissement aux revenus solides. Outre cet aspect du portefeuille et la diversité des locataires, il existe de nombreuses opportunités de créer la valeur ajoutée que nous rechercherons à Broadgate, notre partenaire dans la joint-venture. »

Johan Öhlund Lagerdahl, Country Manager et Head of Asset Management de PATRIZIA en Suède, a ajouté : « Cette acquisition représente une entrée intéressante sur le marché suédois de l’industrie et de la logistique urbaines et renforce l’exposition de PATRIZIA aux pays nordiques, qui représente environ 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le secteur immobilier. Le secteur industriel nordique continue d’afficher une forte demande de la part des professionnels alors que l’offre de biens neufs et de haute qualité reste limitée, étayant notre stratégie d’investissement pour ce portefeuille. Nous sommes ravis de nous associer à Broadgate dans le cadre de cette joint-venture et sommes impatients de compléter cet investissement initial afin de construire une présence significative sur le segment de l’industrie urbaine dans la région. »

Hampus Brodin, copropriétaire d’Alta, a déclaré : « Au cours des trois dernières années, nous avons développé une plateforme de bâtiments logistiques et industriels de nouvelle génération avec l’ambition de remettre en question les méthodes de construction traditionnelles. Les bâtiments sont à l’épreuve du temps et mettent l’accent sur l’architecture, la digitalisation, la flexibilité des aménagements et un solide profil de durabilité. Nous pensons que PATRIZIA et Broadgate ont une sérieuse expérience et qu’ils sont les bons propriétaires pour continuer à gérer ces propriétés. »

PATRIZIA et Broadgate ont été conseillés par Roschier (juridique), EY (fiscal et financier) et Tjuren (technique). Colliers Capital Markets (financier) et Real Advokatbyrå (juridique) ont conseillé le vendeur.