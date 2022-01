Il s’agit d’un portefeuille de logements étudiants de 40 500 m², comprenant 1 186 unités réparties sur sept actifs modernes, au Danemark ;

Les actifs, situés sur des emplacements de choix à Copenhague et à Aarhus, sont proches des transports menant aux principales universités ;

PATRIZIA a investi au total plus de 435 millions d’euros dans des logements étudiants en Europe au cours des 12 derniers mois.

PATRIZIA AG, partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale, a investi, pour le compte de ses clients institutionnels, 314 millions d’euros dans un portefeuille de logements étudiants situés au Danemark. L’acquisition a été réalisée auprès de Deutsche Finance International (DFI), groupe de private equity spécialisé dans l’immobilier paneuropéen.

Le portefeuille, d’une superficie de 40 500 m², est composé de 1 186 logements étudiants conçus à cet effet (PBSA) à Copenhague et à Aarhus, et d’un espace commercial supplémentaire d’environ 3 800 m², dont la grande majorité des locaux est entièrement louée.

Les sept actifs du portefeuille, exploités sous la marque Blaekhus, sont tous nouvellement construits ou en cours de développement et doivent être achevés en 2022, pour la plupart. Chacun d’entre eux bénéficie d’un bon emplacement, donnant aux résidents un accès facile aux universités et à toutes les commodités des environs. Les bâtiments sont autonomes, avec un aménagement moderne et adapté à la vie étudiante. Chaque résidence propose des espaces axés sur la santé et le bien-être, tels que des cuisines communes, des salles de yoga et des salles d’étude, mais aussi des espaces communs dédiés à la convivialité, tels que des cafés et des salles de jeux.

Six des propriétés sont situées dans le centre de Copenhague, chacune à quelques pas d’une station de métro ou du « S-train », offrant un accès rapide et direct aux principaux établissements d’enseignement de la ville, dont l’Université de Copenhague, la Copenhagen Business School, le Copenhagen College et l’Université d’Aalborg. Le septième actif est situé à Aarhus, la deuxième plus grande ville du Danemark, à proximité d’une ligne de tramway qui conduit les résidents au centre-ville en 15 minutes.

Louise Hertz, Country Manager de PATRIZIA au Danemark, déclare : « La demande en logements étudiants modernes, de haute qualité et conçus sur-mesure est très élevée sur le marché danois, en particulier dans les centres urbains tels que Copenhague et Aarhus qui connaissent une forte croissance de leur population étudiante et où celle-ci est de plus en plus exigeante. L’offre en logements étudiants est très insuffisante, en particulier en ce qui concerne ceux conçus à cet effet. Le marché est particulièrement fragmenté, ce qui fait grimper la valeur des portefeuilles de marque de haute qualité, proches de toutes commodités et bien desservis par les transports publics. Ce portefeuille jouit de la forte et bonne réputation de la marque Blaekhus et comprend des aménagements modernes, adaptés aux besoins des étudiants. Cet investissement offre un profil de revenu durable dans un secteur qui connaît une forte demande et témoigne de notre intérêt continu pour les placements alternatifs. »

Antonio Marin-Bataller, Directeur au sein de l’équipe de transactions paneuropéennes chez PATRIZIA, ajoute : « En dépit des défis posés par la pandémie, le logement étudiant continue de faire preuve de résilience. Il fait partie des secteurs clés de notre orientation stratégique paneuropéenne vers les actifs alternatifs. Cette transaction est importante car il s’agit de la plus grande opération impliquant un portefeuille de logements étudiants au Danemark à ce jour. Avec elle, nous avons investi dans ce secteur en Europe désormais plus de 435 millions d’euros au cours de ces 12 derniers mois. Nous prévoyons d’accélérer en 2022 nos investissements stratégiques dans les actifs résidentiels alternatifs, en nous concentrant sur les sites urbains européens répondant aux critères qui régissent nos investissements, issus de nos recherches. »

PATRIZIA a été conseillé par Colliers, KHR Project Management, Bruun & Hjejle, Rubik Properties et EY.