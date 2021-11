PATRIZIA AG, partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale, a procédé à l’achat par le biais d’une vente à terme et pour le compte de clients institutionnels, d’un ensemble d’entrepôts logistiques à Illescas, en Espagne, pour environ 56 millions d’euros. L’actif, qui occupera une surface totale de 92 000 m², est prévu pour livraison au premier trimestre 2023.

Cette opération, qui renforce le portefeuille logistique déjà solide de PATRIZIA, a été réalisée pour le compte de clients institutionnels du groupe ayant investi dans un de ses fonds vedette dédié à la logistique.

Martin Trodden, Fund Manager chez PATRIZIA, commente : « Nous sommes ravis d’enrichir notre portefeuille en Espagne grâce à cette acquisition d’Illescas par le biais d’une vente à terme. Le secteur de la logistique s’est révélé être une valeur refuge lors de la pandémie de la Covid-19. Alors que nous assistons au début d’une reprise économique, nous constatons une croissance continue de l’e-commerce et une demande grandissante de la part des occupants des actifs logistiques. Malgré l’entrée sur ce segment de nombreux nouveaux acteurs, nos fonds spécialisés et notre connaissance unique du marché issue d’une longue expérience, nous permettent de créer de la valeur dans cette classe d’actifs. »

Eduardo de Roda, directeur péninsule Ibérique de PATRIZIA, explique : « Cette acquisition nous permet d’ajouter à notre portefeuille logistique ibérique, en pleine croissance, un nouvel actif moderne, flexible et compétitif, situé dans la deuxième couronne logistique de Madrid. Nous sommes d’autant plus heureux que ces bâtiments auront la très convoitée certification LEED Silver, qui se base sur l’engagement en faveur de l’efficacité énergétique et de l’environnement. Cet aspect s’inscrit dans le cadre de notre engagement global à livrer des actifs à empreinte carbone neutre. »

Afin de fournir des actifs flexibles, attractifs pour plusieurs typologies de locataires et présentant des opportunités de gestion supérieures, les entrepôts d’Illescas peuvent être divisés en un maximum de six modules de 14 000 m² chacun.

Illescas est l’un des principaux « nœuds » de la seconde couronne logistique de la zone dite « centrale » de l’Espagne et dispose d’un accès direct à l’autoroute A-42 reliant Madrid à Tolède. Cette zone est devenue l’une des plus stratégiques et des plus demandées par les entreprises de distribution et de logistique en raison de ses excellentes connexions, de sa proximité avec Madrid et de la compétitivité de ses actifs par rapport à ceux d’autres sites environnants. De grandes entreprises de consommation et de distribution comme Amazon, Michelin, XPO, Airbus, Dia, Zalando, Seur et Correos, entre autres, y sont déjà implantées.

Depuis la fin de l’année 2019, le montant des actifs logistiques sous gestion de PATRIZIA a augmenté de 84 % pour atteindre plus de 5,8 milliards d’euros. Les actifs logistiques représentent une valeur refuge et contribuent indéniablement à la résilience régionale. Ils affichent une forte demande et de faibles taux de vacance à travers l’Europe, et leurs rendements surpassent constamment ceux des autres classes d’actifs.

Avec cette transaction, PATRIZIA continue de renforcer sa présence sur le segment de la logistique en Espagne, où le groupe gère déjà une superficie totale de plus de 620 000 m² d’actifs logistiques. Ce segment représente environ 40 % des actifs gérés par PATRIZIA sur la péninsule ibérique (dépassant les 1,4 milliard d’euros au total).