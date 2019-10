PATRIZIA AG, partenaire mondial de l’investissement immobilier paneuropéen, pour le compte de TransEuropean Property Limited Partnership VI (« TEP VI » ou « le Fonds »), a finalisé la vente d’un portefeuille logistique français à des fonds immobiliers gérés par Blackstone (« Blackstone ») pour un montant total de 260 millions d’euros dans une transaction hors marché.

Comprenant un peu plus de 362 721 m² répartis sur dix immeubles, le portefeuille a été constitué hors marché dans le cadre d’une stratégie visant à regrouper des actifs prime le long de la dorsale logistique française très prisée. Le portefeuille est loué à 100% à des locataires, dont Kuehne et Nagel, Geodis, Rhenus, Honeywell et Amazon. Blackstone a choisi PATRIZIA pour poursuivre la gestion du portefeuille en son nom.

Cette transaction fait suite à la vente d’un portefeuille de sept actifs logistiques français totalisant 302 675 m² de TEP V à Blackstone pour un montant de 233 millions d’euros en 2017.

Paul Hampton, responsable des fonds internationaux chez PATRIZIA, a déclaré : « Nos équipes locales de transaction et de gestion d’actifs doivent être saluées pour leur travail acharné dans la constitution et la consolidation de ce portefeuille au cours des trois dernières années, puis dans la sécurisation de la sortie du fonds. Être retenu par Blackstone pour assurer la gestion du portefeuille marque la reconnaissance du travail accompli ».

PATRIZIA a également récemment acquis deux entrepôts logistiques situés sur la frontière entre Amiens et Poulainville, d’une superficie totale de 77 865 m², pour le compte de TEP VII, successeur de TEP VI, portant ainsi le total des actifs sous gestion de PATRIZIA en France à 1,34 milliard d’euros.

TEP VI, le sixième fonds de la série transeuropéenne de PATRIZIA, est un programme d’investissement paneuropéen diversifié et à effet de levier axé sur les immeubles de bureaux, de commerces, les immeubles résidentiels et industriels situés dans les grandes zones métropolitaines du cœur de l’Europe occidentale (y compris le Royaume-Uni). Lancée en 2016, la stratégie consiste à constituer un portefeuille générant du « cash-flow » qui puisse être géré de manière agressive, en utilisant la plate-forme européenne de la société et, plus spécifiquement, sa gestion pratique ou son approche de type opérateur. Le programme peut être classé comme « value added » en termes de risque, bien que le revenu souhaité devrait atteindre les 15% de rendement par an.

PATRIZIA en est actuellement aux dernières étapes de la commercialisation de TEP VII, qui a été lancé en 2018 et devrait disposer d’une puissance de feu totale de 1,5 milliard d’euros. TEP VII poursuivra une stratégie axée sur les « cash-flow » et la valeur ajoutée principalement dans les secteurs des bureaux, de l’industrie et du résidentiel en Europe continentale et au Royaume-Uni. Il privilégie une approche de type « opérateur » qui s’appuie sur l’expertise de PATRIZIA en matière de transactions locales et de gestion d’actifs.

Depuis le lancement de TEP VII et sa deuxième clôture de 250 millions d’EUR en février 2019, onze investissements ont été sous-traités ou placés en exclusivité, à Madrid, Paris, Barcelone et Berlin, pour un montant total de 505 millions d’euros.