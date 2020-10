Le premier bâtiment d’environ 26 000 m² situé à proximité d’Eindhoven est loué à Friesland Campina, la durée du bail étant de 10 ans. La construction du second bâtiment (environ 28 000 m²) devrait s’achever début 2021. Le portefeuille logistique européen de PATRIZIA s’élève désormais à plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

PATRIZIA AG, partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale, a acquis une plateforme logistique constituée de deux entrepôts à Veghel, aux Pays-Bas, pour le compte de ses clients institutionnels. D’une valeur d’environ 65 millions d’euros, l’actif a été acquis auprès de Next Level Development, un spécialiste renommé aux Pays-Bas du développement de projets immobiliers logistiques.

Le premier bâtiment, d’une superficie de 25 929 m² et dont la construction a été achevée en avril 2020, est loué à Friesland Campina, la plus grande coopérative laitière du monde, dans le cadre d’un bail dont la durée est fixée à dix ans. Le second entrepôt de 28 211 m² devrait être sorti de terre début 2021. Le bâtiment est équipé de 52 quais de chargement et de quatre portes d’accès à quai.

Le second bâtiment se trouve dans le parc logistique de Food Park Veghel, situé à 20 kilomètres au nord d’Eindhoven, et se spécialise dans les aliments issus de l’agriculture et de secteurs connexes. Le site bénéficie d’excellentes liaisons avec les transports par sa proximité avec les autoroutes A50 et N79 ainsi qu’avec le terminal fluvial intérieur pour les barges.

Alexander van Gastel, membre de l’équipe des transactions de PATRIZIA aux Pays-Bas, affirme : « Il s’agit d’un nouvel actif passionnant qui répond à la demande croissante d’espaces logistiques de haute qualité dans la région. La logistique s’est récemment révélée comme étant l’un des secteurs immobiliers les plus résistants. La Covid-19 ayant accéléré les tendances actuelles du e-commerce, nous sommes convaincus que cet actif procurera un revenu sûr à long terme pour nos investisseurs ».

Le portefeuille logistique européen de PATRIZIA s’élève désormais à plus de 5 milliards d’euros et représente environ 11 % de l’encours total.