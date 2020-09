PATRIZIA AG, partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale, fait l’acquisition d’un projet résidentiel clé en main de 74 millions d’euros à Barcelone, en Espagne, situé dans le quartier recherché de Sant Joan Despí sur une surface construite de 26 000 m².

Prévu pour 2022, le site comportera 208 unités principalement résidentielles et quelques espaces commerciaux dans l’une des banlieues les plus dynamiques de Barcelone, connue pour ses excellentes liaisons de transport et son niveau de vie élevé.

Eduardo de Roda, directeur Espagne de PATRIZIA, déclare : « Cette acquisition renforce notre position déjà solide sur le marché espagnol et témoigne de notre connaissance approfondie du marché local et de la capacité de notre équipe à trouver des projets qui offrent de bons rendements à nos investisseurs institutionnels. »

Le portefeuille immobilier en péninsule ibérique de PATRIZIA comporte désormais plus de 1,3 milliard d’euros d’actifs sous gestion, le résidentiel en représentant 15 %.

Depuis ses débuts, PATRIZIA a été particulièrement active sur le marché résidentiel. La société dispose actuellement de fonds et de mandats dépassant les 11,5 milliards d’euros dans le résidentiel et a réalisé des transactions pour un montant de 12 milliards d’euros sur ce segment au cours des six dernières années seulement. Tous les segments confondus, PATRIZIA a réalisé 9 milliards d’euros de transactions en 2019.