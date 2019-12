Les actifs sont loués à des locataires internationaux de premier plan, notamment Carrefour, Aldi, Dachser, DHL, Easydis, XPO, FM Logistics, K & N, Ceva et Geodis.

PATRIZIA AG, partenaire mondial de l’investissement immobilier paneuropéen, annonce l’acquisition par BentallGreenOak [1] d’un portefeuille paneuropéen de 42 actifs logistiques pour environ 1,2 milliard d’euros pour le compte d’un fonds logistique, soutenu par un club d’investisseurs institutionnels, composé de PFA Pension au Danemark et d’une Association de fonctionnaires publics (POBA) en Corée du Sud, ainsi que de PATRIZIA Logistik-Invest Europa II (PLIE II). Sur les 42 actifs acquis, 39 sont des propriétés à haut rendement, ainsi que trois nouveaux développements logistiques achetés à terme en Italie et en Espagne, qui sont partiellement préloués.

Situé en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, le portefeuille comprend plus de 1,4 million de m² de surfaces louables existantes ainsi que 138 000 m² supplémentaires de surfaces louables pour les trois développements achetés à terme en Italie et en Espagne.

Les propriétés sont situées dans les principaux corridors logistiques européens et sont proches de 90% (installations rentables) louées à une base de locataires renommée et diversifiée de plus de 30 entreprises nationales et internationales des secteurs du e-commerce, de la fabrication et de la logistique tierce. Les principaux locataires sont Carrefour, Aldi, Dachser, DHL, Easydis et Geodis. La durée moyenne pondérée du bail non expiré est supérieure à sept ans.

Rob Brook, Responsable des investissements alternatifs PATRIZIA, commente : « Cet achat offre une exposition immédiate à un portefeuille de qualité et d’échelle institutionnelle sur quatre marchés distincts, ce qui générera des rendements robustes et fiables pour nos investisseurs. De plus, avec des vents structurels favorables et les fondamentaux du secteur de la logistique très attrayants, nous prévoyons que le portefeuille offrira des opportunités supplémentaires pour couvrir les marchés en croissance et pour diversifier davantage la plate-forme logistique paneuropéenne, en raison d’une faible pénétration du e-tailing en Europe, contrairement à certains marchés spécifiques comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas. »

Anne Kavanagh, Directrice des investissements PATRIZIA ajoute : « Grâce à cette transaction, PATRIZIA a une nouvelle fois démontré son expertise et sa capacité à structurer des portefeuilles complexes à grande échelle pour le compte d’un club d’investisseurs institutionnels, grâce à son solide réseau local européen. Réaliser une opération de cette envergure en réunissant trois investisseurs clés témoigne de notre expérience éprouvée dans la détection des opportunités stratégiques et leur exécution. »