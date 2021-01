PATRIZIA AG, partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale, a acquis un actif logistique de 52 572 m² à Tilburg, aux Pays-Bas, pour environ 73 millions d’euros. Cette transaction hors marché a été réalisée pour le compte de clients investissant au sein du fonds PATRIZIA Logistik-Invest Europe III. L’actif a été acheté à DOKVAST B.V., investisseur et promoteur spécialisé dans l’immobilier intelligent et durable. Cette dernière acquisition élève la valeur des actifs sous gestion du portefeuille de PATRIZIA Logistik-Invest Europe III à plus de 5 milliards d’euros.

Tilburg est considéré comme l’un des meilleurs sites logistiques d’Europe par sa proximité avec les ports d’Anvers et de Rotterdam, ainsi que par l’accès direct qu’il offre à l’Allemagne et au reste de l’Europe continentale. L’installation ultramoderne est entièrement louée au locataire actuel, stichd - une filiale à 100% du fabricant de vêtements de sport Puma, ce qui renforce la solidité du pacte de location et assure un profil de revenus solide et stable, avec une durée moyenne pondérée du bail de onze ans.

Cet actif a été développé selon de hautes normes RSE et de durabilité. Il est certifié BREEAM et noté A++. Il offre également une certaine flexibilité grâce à sa capacité à être transformé en trois unités distinctes.

Alexander van Gastel, qui mené la transaction pour PATRIZIA, déclare : « La croissance soutenue et rapide de l’e-commerce, ainsi que les phénomènes d’urbanisation et de délocalisation des activités manufacturières en Europe, continuent à stimuler la demande de biens logistiques ’prime’, en particulier dans les centres de distribution de premier plan comme celui de Tilburg. L’emplacement stratégique de l’actif, entre les ports de Rotterdam et d’Anvers et la région allemande Rhin-Ruhr, conforte notre conviction dans le potentiel à long terme de cet actif. Son profil est bien aligné avec les objectifs du PATRIZIA Logistik-Invest Europe III et nous pensons que cette opportunité d’investissement, trouvée hors marché grâce à notre solide équipe locale et à notre expertise, nous met sur la bonne voie pour l’année à venir. »

Il s’agit de la troisième acquisition réalisée pour le compte du fonds PATRIZIA Logistik-Invest Europe III, qui a été lancé en octobre 2020 et dispose déjà de plus de 100 millions d’euros de fonds propres. Avec un objectif final de fonds propres d’environ 350 millions d’euros, la stratégie ’core’ / ’core plus’ vise à constituer un portefeuille diversifié par l’acquisition et la gestion d’actifs industriels et de logistique urbaine sur de multiples marchés européens, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en France, en Espagne et en Italie.

Le déploiement des capitaux se concentrera sur les nouveaux développements pré-loués, les ventes et cessions-bail, et les propriétés existantes dans des endroits considérés comme présentant un faible risque de recommercialisation. De même que pour les deux fonds précédents ayant tous deux atteint des performances supérieures aux objectifs, PATRIZIA Logistik-Invest Europe III vise à assurer des rendements stables des flux de liquidités ainsi qu’une croissance du capital.