PATRIZIA AG, partenaire mondial de l’investissement immobilier sur les marchés européens, a réalisé deux importantes acquisitions d’actifs résidentiels au Bénélux : l’immeuble Unival II, à Luxembourg, pour 52 millions d’euros, et le complexe résidentiel Green Life, à Bruxelles, pour 23 millions d’euros, portant le volume total de transactions réalisées dans la région à environ 760 millions d’euros, dont plus de 40% dans le secteur résidentiel. Les actifs sous gestion au Bénélux sont passés de 3,1 milliards d’euros en 2018 à plus de 3,5 milliards d’euros en 2019.

Sur les 760 millions d’euros de transactions en 2019, les deux tiers, soit environ 500 millions d’euros, ont été réalisées aux Pays-Bas, suivis de la Belgique, avec 210 millions d’euros, puis du Luxembourg.

Emile Poort, Directeur des transactions Bénélux PATRIZIA déclare : « Au cours des 12 derniers mois, nous avons continué à développer notre portefeuille d’actifs à travers le Bénélux, en renforçant nos positions sur tous nos secteurs clés. Nous sommes fiers que le Bénélux compte désormais parmi les marchés majeurs de PATRIZIA en Europe, après l’Allemagne, en termes d’actifs sous gestion et de volume de transactions. Cette réussite est le fruit de plusieurs facteurs : l’exceptionnelle connaissance des marchés de PATRIZIA, la qualité des équipes sur le terrain, et notre capacité à finaliser les transactions ».

Le complexe résidentiel Green Life, acquis récemment hors-marché à Bruxelles au développeur belge Matexi, se situe à la limite des banlieues résidentielles de Forest et d’Uccle. Il se compose de 58 appartements répartis dans deux immeubles au coeur d’un parc privé. La résidence est composée de studios ainsi que d’appartements de 2, 3 et 4 pièces, avec 58 places de parking.

L’acquisition récente de l’immeuble Unival II, une résidence étudiante située à Belval, au Luxembourg, était également une transaction de gré à gré, menée par l’un des fonds pan-européens de PATRIZIA. L’ensemble de 6 900 m², construit en 2017 et répondant aux plus hauts standards, comprend 204 studios meublés (avec une occupation quasi-complète pour l’année scolaire 2019 / 2020), un parking souterrain et près de 1 500 m² de locaux commerciaux en pied d’immeuble. La gestion des appartements étudiants est assurée par l’Université de Luxembourg elle-même.

Sheelam Chadha, responsable des transactions pour PATRIZIA Bruxelles, ajoute : « Belval est l’une des plus belles réussites en matière de réaménagement de friches industrielles en Europe, et devient l’un des quartiers les plus attractifs de Luxembourg. En effet, le quartier de l’Université de Luxembourg, avec seulement trois résidences étudiantes à proximité, qui affichent toutes des taux d’occupation élevés, sans projet de construction immobilier à destination des étudiants en vue, garantit une demande forte sur le long terme ».

« L’acquisition de Green Life à Bruxelles a également été une transaction hors-marché très intéressante, puisque nous sommes parvenus à sécuriser l’achat clé-en-main avec une garantie locative d’un an. L’immobilier résidentiel bruxellois est actuellement en plein boom : le potentiel locatif combiné à la hausse démographique rend cette transaction extrêmement attractive. L’année 2020 a été un excellent cru en termes de transactions dans notre région ».

Au cours des trois dernières années, le volume de transactions réalisées par PATRIZIA sur les marchés européens a progressé à un rythme soutenu : 4,9 milliards d’euros en 2017 ; 6,8 milliards d’euros en 2018 et plus de 8 milliards d’euros en 2019. Sur ces 3 années, PATRIZIA a donc réalisé près de 20 milliards d’euros de transactions immobilières pour ses clients, dont une majorité d’acquisitions.