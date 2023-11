« The Medelan » démontre l’expertise de ces deux gestionnaires d’actifs dans la gestion de projets complexes de restructuration et de rénovation de bâtiments.

Du Palazzo Broggi à « The Medelan »

A travers ce projet d’envergure, l’équipe de DeA Capital Real Estate SGR et de PAREF ont réussi à rénover le bâtiment anciennement connu sous le nom de « Palazzo Broggi » en préservant les caractéristiques architecturales historiques de l’actif et en offrant aux utilisateurs des fonctionnalités ultramodernes.

« The Medelan » dispose d’une surface de près de 55 000 m² et bénéficie des normes de durabilité les plus élevées, plaçant l’éco-compatibilité au centre de ses préoccupations et garantissant une durabilité sans égale pour un bâtiment historique. Il est certifié LEED Platine et WELL Argent. Cette restructuration a reçu le "Prix d’Excellence" lors de la 73ème édition de la FIABCI World dans les catégories « Heritage et Mixed-Use Development », une première pour un projet italien.

Le bâtiment est situé au centre du quartier d’affaires de Milan, à l’angle du Duomo, de la Galleria Vittorio Emanuele II et du Teatro alla Scala. Suite à sa restructuration, « The Medelan » est devenu une adresse vivante 24H/24 et 7 jours/7 avec des bureaux et des commerces, des espaces verts, des terrasses bénéficiant d’une vue fabuleuse, un restaurant étoilé au Michelin et un bar à cocktail.

Des marques prestigieuses

« The Medelan » loué désormais à 98%, accueille de nouveaux locataires dans ses espaces commerciaux. Adaptés à leurs besoins, ces espaces seront visibles et facile d’accès.

Parmi ses locataires :

La marque historique COIN, fondée en Italie en 1916 et dédiée au monde de l’habillement, de la beauté et de la décoration, ne pouvait manquer l’occasion de s’installer dans l’une des destinations de shopping les plus importantes d’Italie, en ouvrant l’un de ses plus grands magasins phares COIN Excelsior au cœur de Milan.

ARKET a aussi identifié « The Medelan » comme l’emplacement idéal pour le lancement d’une marque de style de vie (appartenant au groupe H&M) qui est bien connue dans le reste de l’Europe et qui n’était pas encore physiquement présente en Italie.

Kave Home, une célèbre marque espagnole de meubles, a également choisi « The Medelan » pour l’ouverture tant attendue de son premier magasin physique dans la capitale italienne du design.

« Nous sommes ravis d’accueillir à « The Medelan » des marques prestigieuses dont la mission, la volonté d’innover et l’attention portée aux questions environnementales et sociales correspondent parfaitement à notre vision. Le projet « The Medelan » correspond à ce que nous avions imaginé dès l’origine du projet : un chef-d’œuvre urbain contemporain qui – tout en respectant les éléments architecturaux et historiques du bâtiment – est un ensemble immobilier d’avant-garde et à la pointe de l’innovation. Nous sommes fiers du travail réalisé, qui démontre l’expertise de nos équipes à créer de la valeur à travers toute la chaîne de valeur de l’immobilier » déclarent Emanuele Caniggia, CEO de DeA Capital Real Estate SGR, et Andrea Duma, Managing Director - Country Head Italy, PAREF Investment Management Italy.