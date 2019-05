Un nom assumé et percutant, et une promesse : Une offre qui permet de vendre dans de meilleures conditions, sans commissions d’agences en faisant réaliser des milliers d’€ d’économies aux acquéreurs. Via ce service innovant, PAP indique intégrer de nouvelles technologies tout en répondant à l’ensemble des attentes des vendeurs.

Corinne Jolly, Présidente de PAP a développé cette formule en tenant compte de la société actuelle, des nouvelles attentes des acheteurs et d’un marché de l’immobilier qui s’envole à Paris comme dans les plus grandes villes de France. Après avoir étudié et testé pendant plus de 2 ans différentes technologies, Corinne Jolly, déclare : « Je suis ravie de proposer un service complet tant au niveau des fonctionnalités que des services pour faciliter les transactions, accompagner les vendeurs tout le long du processus de vente et redonner du pouvoir d’achat aux particuliers. »

La formule « Mieux qu’une Agence » apporte un service inédit aux particuliers

Une estimation du prix de vente

Après une visite du logement, les conseillers en immobilier de PAP fournissent une estimation du prix de vente précise et fiable, basée sur les transactions réalisées dans le secteur au cours des derniers mois.

Une visite virtuelle en 3D et des photos professionnelles

PAP fournit une visite virtuelle la plus perfectionnée à ce jour réalisée en partenariat avec la société Wallmarket et des caméras 3D de la technologie Matterport, qui retranscrit les moindres détails d’un bien. Cette visite virtuelle très réaliste permet de voir en quelques secondes la distribution d’un bien, ses volumes et se déplacer dans l’espace.

Un filtrage des contacts

Les conseillers de PAP s’assurent dans un premier temps qu’il ne s’agit pas de professionnels. Ensuite, s’il s’agit de particuliers, ils leur demandent s’ils ont bien vu la visite virtuelle, et dans le cas contraire, les invitent à la voir avant de se déplacer chez les vendeurs : un vrai plus pour éviter les visites inutiles. Les experts PAP leur demandent également leur plan de financement pour informer les vendeurs. Au final, ce service permet aux particuliers de ne recevoir que les acquéreurs potentiels qualifiés.

Un accompagnement juridique tout le long du processus de vente

Les juristes spécialisés en droit immobilier de PAP aident les particuliers dans la gestion de la vente avec une assistance juridique disponible 6 j/7 sans coût supplémentaire et fournissent tous les documents nécessaires à la signature du compromis. Ils conseillent par téléphone les vendeurs à tout moment lors de tout le processus de vente jusqu’à la signature de l’acte authentique.

Une offre créée pour faire réaliser des économies aux acquéreurs

6 milliards d’euros [1] ! C’est le montant que les Français ont dépensé en 2018 en frais d’agence. PAP s’estime prêt à tout pour favoriser le porte-monnaie des particuliers qui en ont assez de payer des frais d’agence pouvant aller jusqu’à 7 % du prix de vente. PAP affirme son positionnement de leader de la transaction immobilière en direct avec cette nouvelle offre sur mesure et son site dédié www.mieuxquuneagence.fr.

« Entre une offre de lancement à 690 € et les commissions d’agences toujours aussi élevées, il est clair que pour les particuliers le choix est vite fait ! Nul doute que PAP a trouvé là une solution permettant aux propriétaires d’augmenter leur pouvoir d’achat. » indique le site PAP dans un communiqué.