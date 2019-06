Le site met à disposition les données anonymisées des prêts immobiliers accordés par le Crédit Agricole d’Ile-de-France et le Crédit Agricole Brie Picardie, ainsi que des données publiques à travers un partenariat unique avec l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la région Île-de-France(IAU).

Budget, éducation, environnement, culture, santé, transports, opportunités du Grand Paris… Il est maintenant possible d’explorer les atouts des villes d’Île-de-France. Des attentes qui pèsent de plus en plus dans la réflexion sur une future acquisition immobilière. Pour les accompagner en amont de leur projet, Crédit Agricole d’Ile-de-France, Crédit Agricole Brie Picardie et l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme ont décidé de mettre à la disposition des Franciliens le site « Où acheter en Île-de-France ? », premier outil de géodécision leur permettant de connaître la ou les communes correspondants le mieux à leur profil et à leurs critères de préférence.

Parce que définir son budget est aussi une étape indispensable dans un projet immobilier, les 2 Caisses Régionales du Crédit Agricole permettent aux Franciliens d’accéder aux données anonymisées de leurs prêts bancaires dans chaque ville. Coût moyen du prêt, budget moyen, âge moyen de l’acquéreur, etc. : il leur est désormais possible de comparer leur projet à ceux déjà réalisés grâce à des données actualisées chaque semestre. Les deux banques régionales - financeurs majeurs du logement en Île-de-France - partagent une vision très large et précise de l’Habitat.

Animé par une démarche d’utilité, le Crédit Agricole souhaite apporter plus de transparence au marché de l’immobilier francilien et contribuer à la prise de décision dans un moment de vie important. Cette nouvelle solution est une preuve concrète de la raison d’être du groupe Crédit Agricole : « agir chaque jour dans l’intérêt de nos clients et de la société ».

« Nous sommes dans une région où quasi-systématiquement la Ville de Paris est au centre des réflexions immobilières. L’enjeu, ici, est d‘ouvrir des perspectives, de prendre toute la mesure du territoire francilien, de la diversité de ses opportunités. » indique Martin Omhovère, Directeur du département Habitat et Société, IAU d’Île-de-France

« Etre une banque de proximité nous permet de connaître notre territoire et d’avoir en conséquence une connaissance très précise de l’écosystème. » explique Laurent Titreville, Directeur des Marchés au Crédit Agricole Brie-Picardie.