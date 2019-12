Grâce à plus de 1 500 000 annonces immobilières et à sa base de clients via les services crédit immobilier et assurance, l’Observatoire Marché Immobilier permet de suivre l’évolution des prix immobiliers par région, département et ville ainsi que les profils acquéreurs.

L’observatoire vous invite à découvrir de façon interactive les données et informations exclusives recueillies auprès des professionnels de l’immobilier et clients de Le-Partenaire.fr du mois de décembre 2019.

✔ Prix immobilier France

Découvrez ci-dessous la moyenne des prix immobiliers sur toute la France

Prix immobilier ancien :

Prix appartement : 206 627 €

Prix maison : 247 752 €

Prix terrain : 97 411 €

Prix garage : 31 947 €

Loyer mensuel : 714 €

Prix immobilier neuf :

Prix appartement neuf : 265 867 €

Prix construction maison : 225 078 €

Prix appartement résidence sénior : 211 789 €

Le prix des appartements anciens a nettement augmenté entre novembre et décembre (+ 1 483 €). Celui des appartements neufs connait aussi une légère augmentation par rapport au mois de novembre : + 1 184 €. Pour ce qui est des maisons, les prix se stabilisent et n’augmentent que légèrement comparé à novembre : + 2 245 € pour les maisons neuves et + 522 € pour les maisons anciennes.

✔ Prix immobilier m² France

Découvrez ci-dessous la moyenne des prix immobiliers au m² sur toute la France

Prix immobilier ancien m² :

Prix m² appartement : 2 914 €

Prix m² maison : 1 861 €

Prix m² terrain : 81 €

Loyer mensuel / m² : 13 €

Prix immobilier neuf m² :

Prix m² appartement neuf : 4 304 €

Prix m² construction maison : 2 183 €

Prix m² appartement résidence sénior : 4 299 €

On remarque que l’écart entre les prix au mètre carré dans l’immobilier neuf et l’ancien continue de se creuser. Ainsi entre un appartement neuf et un ancien, ce sont 1 390 euros d’écart au mètre carré (+ 29 € par rapport à novembre 2019). L’écart entre une maison neuve et une ancienne est quant à lui moins conséquent : 322 euros/m2 (+ 19 € comparé à novembre 2019).

✔ Typologie des biens immobiliers France

Sans surprise, l’immobilier ancien demeure majoritaire puisqu’il représente au total 86% de marché immobilier français en novembre 2019. Parmi les logements anciens, 54% sont des maisons et 32% des appartements. L’immobilier neuf ne représente donc que 14% du marché immobilier et se compose de 11% de maisons et 3% d’appartements.

✔ Profil acquéreur France

74% des acquéreurs sont en couple, leur l’âge moyen est de 34 ans et ils possèdent 1 enfant. Ils achètent un bien d’une valeur de 242 259 € (+ 1 446 € par rapport à novembre 2019) et d’une surface de 94 m2. Le revenu moyen par emprunteur atteint 2 319 euros et disposent d’une épargne de 40 647 €.

✔ Evolution des taux crédits immobiliers France

En passant de 1,36 % en novembre 2018 à 0,92% à en novembre 2019, le taux de crédit immobilier sur 20 ans a chuté de 0,44 points en 1 an. Les conditions d’emprunts sont historiques et profitent à de nombreux emprunteurs qui se lancent dans un projet immobilier.