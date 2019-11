AXA IM - Real Assets deviendra le partenaire à long terme de KLEY et accompagnera son équipe de direction dans la stratégie d’expansion de l’entreprise.

Créé par Oaktree en 2014, KLEY est l’un des principaux opérateurs de logements étudiants et de coliving en France. KLEY gère aujourd’hui 7 résidences opérationnelles comprenant environ 2 500 lits, et a également 14 résidences en cours de construction ou sécurisées représentant 3 300 lits additionnels. L’entreprise a développé avec succès un concept unique et innovant axé sur le bien-être et le confort, répondant aux besoins des « millennials » en matière de logements dans un marché français à fort potentiel mais présentant un fort déficit de logements étudiants.

Jean-Baptiste Mortier, PDG chez KLEY, a commenté : « KLEY a été créé et développé jusqu’à aujourd’hui par les équipes d’investissement d’Oaktree et toute l’équipe de direction du Groupe. Nous allons poursuivre notre croissance avec le soutien d’AXA IM - Real Assets. Au cours des dernières années, nous avons travaillé dur pour structurer le Groupe et le faire grandir, comme en témoigne le lancement récent de notre offre de coliving. Nous sommes ravis et fiers de la confiance d’AXA IM – Real Assets dans notre projet. Les années à venir seront passionnantes et pleines de réussite ».

John O’Driscoll, Directeur Europe des investissements chez AXA IM - Real Assets, a commenté : « Cette transaction nous donne une position de leader sur le marché très attractif du logement étudiant français et la possibilité de poursuivre le développement de KLEY avec l’aide d’une équipe de mangement expérimentée. L’opération démontre également notre volonté d’investir dans des plates-formes opérationnelles, en particulier dans des classes d’actifs alternatives, afin d’accéder à des opportunités attractives pour nos clients. Cela démontre notre capacité à trouver des projets d’investissement uniques grâce à notre solide réputation, à notre expertise tant locale que mondiale et à notre expérience en matière de transactions complexes. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de direction pour faire croître l’entreprise, en tirant parti de la dynamique très positive du marché et de la demande éprouvée pour le produit KLEY ».

Vincent Catherine, Managing Director chez Oaktree, a commenté : « Nous avons lancé à partir de zéro la plateforme KLEY il y a 5 ans avec le développement d’un premier site à Caen. Au fil du temps, nous avons recruté une équipe talentueuse dirigée par Jean Baptiste Mortier, développé un produit unique et un portefeuille de résidences premiums afin que KLEY devienne un actif sans équivalent sur le marché du logement étudiant en France. Nous pensons qu’AXA IM – Real Assets est désormais le bon partenaire qui permettra à KLEY de poursuivre son développement ».