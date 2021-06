Cet immeuble de très belle facture architecturale d’environ 2 800 m² répartis sur six étages dispose de nombreux agréments. Il a été entièrement restructuré par Valream, pour le compte de la stratégie d’investissement Smart Estate déployée par Edmond de Rothschild. L’ensemble immobilier est loué en totalité dans le cadre d’un bail commercial de 9 années fermes à Datawords, société spécialisée dans le marketing digital.

Cette acquisition réalisée le 9 juin 2021, pour un montant 36,8 M€ hors droits, illustre la stratégie d’OFI Immobilier de se positionner sur des actifs tertiaires, disposant de fondamentaux solides, loués à des locataires résilients.

« Avec cette 7e acquisition, les investissements de l’OPPCI OFI Immobilier s’élèvent à 220 M€. OFI Pierre poursuit ainsi le développement de son fonds dédié aux actifs de bureau Core tout en consolidant son approche ESG. En effet l’équipe de gestion s’emploie depuis la création d’OFI Pierre à sélectionner des actifs qui répondent aux exigences de l’ISR » commente Guillaume POLI, Président du Directoire d’OFI Pierre.

« VALREAM se félicite de la confiance que le groupe Edmond de Rothschild lui a accordée pour acquérir, rénover lourdement, louer puis vendre le 66 Villiers entre mars 2019 et juin 2021. Ce bâtiment est labélisé BREEAM Very Good et Wiredscore Gold », commente Philippe COULOM, co-fondateur de VALREAM.

« La mise en oeuvre de projets durables et le besoin des utilisateurs sont au coeur de l’approche de Smart Estate. Des exigences que nous partageons avec nos partenaires et une stratégie que nous déployons avec conviction en France et en Europe Continentale et exécutée à la perfection par VALREAM », commente Caroline DEMOL, Fund Manager Edmond de Rothschild REIM - SMART Estate.

Pour cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par l’Étude Oudot (Maître Pascal Potier et Stéphanie Philippe), le cabinet Ares Avocats (Maître Erwan de Kergariou) pour les aspects juridiques, la société Etyo sur l’audit technique et de la Socfim pour le financement représenté par l’Étude Thiberge (Maître Eric Bailleul). Le vendeur a été conseillé par l’Étude Rebérat et Associés (Maître Jean Reberat et Maître Marie DELAPORTE), le Cabinet d’avocats ARCHERS (Maitre Aubry Chapuis) et le cabinet d’architecture DGM en conception et réalisation.

La transaction a été assurée par JLL.