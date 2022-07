Cette nouvelle acquisition se situe dans le IIe arrondissement de Paris, en plein cœur de la Silicon Sentier, au 16 rue du Mail. Il développe une surface totale d’environ 790 m² répartis sur un niveau de sous-sol et 3 étages en superstructure. L’actif a été entièrement restructuré pour y accueillir son locataire actuel, « Welcome to the Jungle » dans le cadre d’un bail de 6 ans fermes.

Cette acquisition, réalisée le 6 juillet 2022 pour un montant 14,9 M€ hors droits auprès d’un investisseur privé, illustre la stratégie d’OFI Immobilier de se positionner sur des actifs tertiaires résilients, disposant de fondamentaux solides et à des niveaux de prix défensifs.

« OFI Pierre démontre à nouveau sa capacité à identifier et à conclure des transactions qui s’inscrivent dans une logique de création de valeur pérenne. Avec cette huitième acquisition, OFI Pierre finalise la période d’investissement de son fonds OFI Immobilier et consolide son positionnement Core » commente Guillaume POLI, Président du Directoire d’OFI Pierre.

Pour cette transaction, l’acquéreur a été conseillé par l’Étude Screeb Notaires (Maître Aurélien Bourdet), le cabinet Confino (Maître Confino) pour les aspects juridiques, la société Delpha Conseils sur l’audit technique et de la BPI pour le financement représenté par l’Étude Dufour & Associés. Le vendeur a été conseillé par l’Étude Invictus Notaires Paris (Mes Yvon Gérard et Olivier Haas).

La transaction a été assurée par CBRE Investment Properties (Helena de Dampierre et Sacha Danielian).