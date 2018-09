OFI PIERRE poursuit le développement de l’OPPCI OFI IMMOBILIER avec l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé à Levallois-Perret. Cette acquisition porte à près de 130 millions d’euros les investissements réalisés pour le compte de cet OPPCI depuis le début de l’année et témoigne du dynamisme de la société de gestion créée en 2017.

A 500 mètres des portes de Paris et situé à l’angle de la rue Anatole France et de la rue Aristide Briand, coeur du marché tertiaire de Levallois-Perret, cet actif à l’architecture contemporaine réalisé par Jean-Jacques Ory bénéficie d’une excellente visibilité. L’immeuble de près de 2 000 m² répartis sur 7 étages présente une bonne qualité technique et dispose de terrasses et de parkings. Il est intégralement loué auprès de six locataires. L’actif a été acquis avec un rendement Acte en Mains de 4,2 %.

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle acquisition qui constitue un investissement de qualité et répond aux exigences que nous nous sommes fixées pour construire un portefeuille de qualité, équilibré et durable. Notre objectif premier reste de préserver le rendement et les intérêts des investisseurs dans un marché toujours concurrentiel » commente Joëlle Chauvin, Directeur Général d’OFI Pierre.

Ont participé à cette transaction, pour OFI PIERRE : étude KL Associés, la Banque Postale et Macifimo. Pour le vendeur, un family office : Maître Matthieu Gaumier. Olivier Gérard intervenait pour les deux parties.