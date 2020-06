Un îlot de pure style haussmannien, totalisant 9 200 m2 d’espaces de travail et de services, et qui accueillera deux occupants de renom, EKIMETRICS, société leader en data science, et le cabinet d’avocats BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER.

Idéalement localisé au 36 rue Lafayette (Paris 9), en plein QCA Opéra, à égale distance de la Gare Saint-Lazare et de la Gare du Nord, Liberty (suite au départ de son ancien locataire AXA) fait l’objet d’une rénovation complète permettant de créer 900 m2 de surface utile supplémentaire. Cette transformation a pour objectif principal de rétablir la communication entre le bâtiment et son environnement, notamment en ouvrant son entrée principale vers la rue Lafayette, puis en travaillant les perspectives vers les entrées secondaires (rue Provence et Pelletier, Paris 9).

Les travaux en cours permettront aussi de s’affranchir des contraintes structurelles pour un réel gain de modularité. Ils s’articulent autour d’un bel atrium de 12 mètres de hauteur, lieu de vie et de services dédiés aux utilisateurs.

L’immeuble sera labellisé BREEAM Excellent, WELL Gold, et a obtenu la labellisation WiredScore Silver garantissant le confort numérique dans l’enceinte des lieux.

« Ce repositionnement d’actif, fondé sur la flexibilité des espaces et les services, associé à la localisation stratégique et au standing de l’immeuble, nous a permis de louer l’ensemble de l’opération à deux utilisateurs de premier plan, EKIMETRICS et BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER. Nul doute que Liberty a séduit nos nouveaux clients grâce à la qualité de cette rénovation, centrée sur l’Utilisateur. Cette opération démontre aussi la capacité de Nuveen Real Estate à transformer son patrimoine pour créer de la valeur, en s’inscrivant dans la stratégie built-to-core du fonds CHOP. » commente Nicolas Bastid, Directeur Asset Management en charge de cette opération.

Précisions que le projet architectural du 36 Lafayette a été pensé par Bouchaud Architectes et la décoration par Art Qad Architectes, sous la supervision du MODTHEOP. La construction a été confiée à l’entreprise DUMEZ.

Cette commercialisation a été assurée par BNP Paribas RE et Cushman & Wakefield, avant la crise sanitaire, mandatés dans le cadre d’une co-exclusivité. Les utilisateurs étaient représentés par Stratégies & Corp et Colliers.