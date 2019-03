Nuveen Real Estate, l’un des plus importants gestionnaires d’investissements immobiliers au monde et son partenaire, l’opérateur-développeur leader Value One, annoncent la création d’un nouveau véhicule de 600 M€ dédié au secteur résidentiel étudiant en Europe. Le dispositif détient d’ores et déjà trois actifs - un actif existant à Vienne et deux en cours de développement, à Lisbonne et à Porto, qui seront livrés au cours des deux prochaines années.

La joint-venture est principalement détenue par Nuveen Real Estate avec un co-investissement minoritaire de Value One. Nuveen Real Estate agira en tant que conseil en investissement sur les projets, tandis que Value One se concentrera sur la gestion du développement et que Milestone, filiale de Value One, assumera le rôle d’opérateur après la livraison.

Nuveen Real Estate utilisera son expertise en analyse et recherche sur le développement des villes à travers le monde afin d’identifier des opérations stratégiques, à proximité des principales universités, des hubs de transports et des quartiers en plein développement économiques. Bien que la joint-venture se concentre des actifs premium, elle pourra également s’intéresser à des opportunités de repositionnement et des immeubles existants au cas par cas.

Jasper Gilbey, Fund Manager Nuveen Real Estate, commente : « Cette nouvelle plate-forme s’inscrit pleinement dans la stratégie de Nuveen visant à accroître notre exposition sur ce marché résidentiel via un partenariat stratégique, avec un opérateur-développeur de premier plan. Nous sommes impatients de développer cette plate-forme au cours des prochaines années. »

Reggie Noel, Senior Portfolio Manager Nuveen Real Estate, a ajouté : « Le marché résidentiel étudiant offre actuellement des opportunités d’investissement parmi les plus intéressantes en Europe. Les places dans les universités sont recherchées par un bassin d’étudiants de plus en plus mobile, qui devrait continuer à croître à long terme. Nous ciblons les villes qui affichent un déficit d’approvisionnement en logements modernes pour les étudiants. En créant un produit de haute qualité géré par un opérateur spécialisé, nous répondons à la demande de ce marché, tout en générant des rendements attractifs pour nos investisseurs. »

« Le track record en développement de Value One, combiné à notre expérience en matière d’investissement et à nos critères de recherche fondés sur le développement des villes, en font un partenariat solide. »