Dans le cadre de sa stratégie d’investissement en France et en Europe, pour le compte de son fonds European Logistics Fund (ELOF), Nuveen Real Estate vient d’acquérir, auprès d’Aviva Investors Real Estate France SA, pour le compte de Logiprime Europe géré par Aviva Investors Real Estate France SGP, une plateforme logistique de 25 000 m2, au cœur du parc logistique de l’Aube.

Situé à 10 km de Troyes et à proximité directe des autoroutes A5 et A26, ce bâtiment de grade A, comprenant 4 cellules, des bureaux et des locaux techniques, est entièrement occupé par Eurodif (Groupe Omnium), depuis mai 2013.

« La plateforme logistique de Buchères correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement européenne en immobilier logistique. Ce nouvel actif constitue le 2ème investissement logistique en France de Nuveen Real Estate pour le compte d’ELOF, en l’espace d’un an, après le site logistique de Fos-sur-Mer à Marseille. Avec l’objectif de déployer un véhicule européen de 2,4 Milliards €, le fonds ELOF propose des opportunités d’investissement à faible risque et fort potentiel de croissance aux investisseurs institutionnels. » commente Christel Zordan, Directrice Générale de Nuveen Real Estate en France.

Rappelons que les principaux pays de placement de ce fonds sont la France, l’Espagne, les Pays-Bas et l’Italie, tous affichant des besoins en actifs logistiques.

Les conseils juridiques de Nuveen Real Estate ont été assurés par BG2V (Quentin Leroux), et l’office notarial Michelez (Me Olivier Dagrenat) ; les conseils techniques et environnementaux ont été confiés respectivement à Etyo, SD Environnement et ERM.

Conseils Aviva Investors Real Estate : office notarial Screeb Notaires.