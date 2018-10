Redonner vie à une friche

Laissé à l’abandon depuis 10 ans, le terrain de plus de 4 000 m² était squatté et encombré par des transformateurs électriques, qui ont pollué le sol au pyralène. Le lieu répondant aux critères de sélection de Novaxia (notamment la proximité des transports et la décote à l’achat…) et offrant un potentiel rare en proche périphérie de Paris, l’entreprise a également piloté la dépollution particulièrement complexe du site, en excavant 20 000 m3 de terre.

Développer les territoires et les hommes

Afin de favoriser l’intégration du projet dans le quartier, Novaxia a privilégié un chantier à faibles nuisances en assurant la mesure et un suivi des nuisances sonores et poussières du chantier.

Novaxia a également intégré des clauses sociales d’insertion professionnelle dans les contrats de travaux, durant la phase de construction du projet, permettant de générer 7 500 heures de réinsertion professionnelle, mettant ainsi en œuvre les valeurs sociales que l’entreprise porte.

396 logements dont 177 sociaux et intermédiaires

La décision de construction des logements sociaux a eu des conséquences positives sur le mal-logement sur le territoire, sans affecter la rentabilité du projet.

Le site comprend trois bâtiments neufs, dont 177 logements sociaux et intermédiaires vendus en bloc à Batigère (63), In’Li (35) et CDC Habitat (79) et une résidence étudiante de 219 logements, vendue à SwissLife-Studéa-Nexity.

Implantée en cœur d’îlot, à proximité de commerces quotidiens, d’écoles et desservie par les transports urbains, le programme comprend également 187 places de parking.