L’obsolescence : gisement de valeur de Novaxia Développement

Joachim Azan, Président Fondateur du Groupe Novaxia, a donné un cap pour le développement de l’entreprise : « devenir leader de la transformation urbaine ».

Dans la poursuite de cette stratégie et afin de répondre à la demande des grands propriétaires qui souhaitent transformer leur patrimoine immobilier pour mieux le valoriser, Novaxia Développement, filiale de Novaxia qui intervient sur toute la chaine de valeur immobilière, annonce avoir réalisé 3 nouvelles acquisitions pour le compte de ses clients en ce début d’année à Boulogne-Billancourt, Paris et Saint-Maurice.

Atteindre les 80 projets pilotés

Ces trois nouvelles acquisitions portent à 35 le nombre de projets en cours actuellement gérés par Novaxia Développement. Mais les ambitions de la filiale vont au-delà avec un objectif de 80 projets pilotés à l’horizon 2023, soit un doublement de la valeur des actifs gérés, à 4 milliards d’euros, contre 2 milliards d’euros aujourd’hui,

« L’ensemble du parc de bureaux franciliens compte 53 millions de m² dont plus de 50 % ont été construits avant les années 1980. Pour Novaxia Développement, c’est un vrai gisement de valeur. Par ailleurs, plus de 4,5 millions de m² sont vides. Cela représente un marché d’envergure pour qui veut lutter contre l’obsolescence immobilière. » a indiqué Mathieu Descout, Directeur Général de Novaxia Développement.

« La majorité de ces immeubles ont besoin d’être remis au goût du jour, que ce soit en matière d’adaptation aux nouveaux modes de travail ou de réponse aux problématiques énergétiques. Novaxia Développement, autonome et indépendante peut aujourd’hui acquérir pour le compte de ses clients, en prenant son envol elle ouvre son savoir-faire et répond à la demande de grands propriétaires qui souhaitent transformer leur patrimoine immobilier pour mieux le valoriser », a réagi Joachim Azan, Président-Fondateur du Groupe Novaxia.

Se renforcer sur le tertiaire

Novaxia Développement a également pour ambition de renforcer son activité de transformateur sur l’immobilier tertiaire. À ce titre, les 3 dernières acquisitions, dont 2 sont situées dans des zones tertiaires en plein développement, répondent parfaitement à cet objectif.

1. Boulogne-Billancourt (92) : Achat auprès d’une SCPI gérée par la Française Real Estate Managers - d’un bâtiment de 5 000 m², situé quai Alphonse Le Gallo. Cet achat représente un investissement d’avenir dans une zone tertiaire en plein développement avec, notamment, le Grand Paris Express, et l’arrivée de la future ligne de métro 15, d’ici 2025.

VIF Conseil et l’Etude Allez & Associés ont accompagné le vendeur. Novaxia était conseillé par l’étude 14 PYRAMIDES NOTAIRES

2. Saint Maurice (94) : Achat aux SCPI Edissimo et Rivoli Avenir Patrimoine, gérées par Amundi Immobilier - de 2 immeubles de 9 200 m² situés rue Giovanni Batista Pirelli, un secteur tertiaire en plein déploiement, entre le canal St Maur, le bois de Vincennes et le périphérique parisien. Le Crédit Foncier Immobilier a accompagné les vendeurs dans le cadre d’un mandat co exclusif avec Savills. Novaxia a été conseillée par l’Etude Allez et Associés, tandis qu’Amundi Immobilier était conseillé par l’Etude Thibierge.

3. Paris 17e (75) : Achat de deux immeubles de 7 et 4 niveaux, proposant une possibilité d’extension et de surélévation, auprès de BFP Capital situé avenue de Clichy, à proximité de la Butte Montmartre et du quartier des Batignolles.

Cushman & Wakefield a agi en qualité de conseil de Novaxia.

Toujours innover

Le savoir-faire de Novaxia Développement a été maintes fois reconnu, elle a d’ailleurs été finaliste sur 8 projets lors des récents appels à projets urbains. De ces concours, Novaxia a su tirer une vraie valeur ajoutée, une expertise pointue, dans une approche de R&D. Cela lui permet notamment de devenir un laboratoire des usages d’aujourd’hui et de demain et d’innover en conséquence.