Au total, ces 6 projets représenteront la création de plus de 1000 logements une fois recyclés, sans artificialisation nette des sols. Avec ces acquisitions, Novaxia Investissement participe à répondre à pénurie de logement en Ile-de-France, sans artificialiser des terres vertes.

Recyclage urbain

Ces projets sont situés dans les villes à fort potentiel et comportent du recyclage de bureaux en logements, spécialité de Novaxia Investissement et raison d’être de Novaxia R : Clichy-la-Garenne, Paris, Champigny et Rueil-Malmaison. Deux autres projets sont en cours à Nanterre et Saint-Ouen.

Urbanisme Transitoire

En attente des travaux de recyclage de ces biens, Novaxia R mettra gratuitement à disposition d’associations ou de projets les bâtiments le permettant, selon les engagements d’entreprise à mission sur l’urbanisme transitoire de Novaxia Investissement. Depuis janvier 2021, Novaxia Investissement a déjà réalisé plus de 10 projets d’occupations temporaires.

Novaxia R est le premier fonds assurance vie en immobilier doublement labellisé ISR et Finansol, il avait été lancé le 19 janvier avec le soutien d’Emmanuelle Wargon, ministre du logement, puis commercialisé fin mars. Avec cette collecte, Novaxia Investissement est à la recherche de partenaires copromoteurs pour réaliser de nouveaux projets innovants de recyclage urbain ainsi que de futures acquisitions.

« Cette collecte nous permet d’envisager dès à présent des acquisitions en vue de recycler des bureaux en logements. La vacance, la décote et l’obsolescence des bureaux nous donnent une formidable opportunité d’apporter de la rentabilité à nos clients investisseurs en recyclant des bureaux en logements. Novaxia Investissement est donc constamment à la recherche d’actifs et de partenaires copromoteurs en lien avec sa vision de recyclage urbain. » explique Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.

« La collecte de Novaxia R est allée bien au-delà de nos objectifs, en partie grâce à nos partenaires et aux distributeurs. Les clients investisseurs se sont montrés séduits par cette offre et ont été embarqués dans notre stratégie tournée vers l’avenir. Nous constatons aujourd’hui un vrai engouement pour ce fonds qui allie sens et rentabilité, puisqu’il est à la fois labellisé Finansol et ISR tout en visant une rentabilité de 5 %. » analyse Mathilde Krieger, Directrice Générale de Novaxia Investissement.