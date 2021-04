Au premier trimestre 2021, Novaxia Investissement, entreprise d’investissement dans le recyclage urbain, a livré 22 000 m² via ses fonds sans artificialisation nette des sols avec 5 opérations de recyclage urbain. Ces livraisons permettent la création d’hébergements dans une zone urbaine en pénurie de logements.

Démonstration du savoir-faire de Novaxia, cette annonce concrète la capacité de l’entreprise d’investissement à délivrer des projets de recyclage urbain en réponse à la pénurie de logements. Immeubles résidentiels, concept innovant de résidence senior et étudiante, auberge de jeunesse en structure bois : l’immobilier se réinvente dans ces 5 projets.

Ces projets ont été financés par des épargnants, réunis dans 5 fonds gérés par Novaxia Investissement. [1]

« 5 livraisons au premier trimestre 2021, 500 logements et 150 hébergements, cette annonce traduit en acte la croissance de nos activités en termes de collecte et de développement immobilier. La recette gagnante de Novaxia : confiance d’investisseurs, partenariat avec les promoteurs immobiliers et adaptation des projets aux besoins des territoires. Viser à aligner les intérêts de tous, c’est ce qui nourrit notre audace. » explique Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.