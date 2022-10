Avec le soutien d’Apicil, Generali Patrimoine, Spirica, Suravenir et Vie Plus, Novaxia VISTA ouvre pour la première fois aux épargnants la possibilité d’investir dans l’immobilier des Sciences de la vie et des Technologies d’avenir à travers l’assurance-vie et les plans d’épargne retraite.

Recycler des m2 pour répondre à la pénurie d’immobilier de Sciences de la Vie et des Technologies d’Avenir

En France, la recherche médicale, pourtant reconnue mondialement, n’a pas abouti à la production de vaccins lors de la pandémie de Covid-19. Cet évènement, associé à celui de la fuite de nos cerveaux vers des pôles de recherches à l’étranger, fait en partie écho au manque d’actifs immobiliers adaptés (laboratoires, centres de recherche, incubateurs ...).

Cette pénurie de structures et de services représente aujourd’hui le frein principal au développement des sciences de la vie et des technologies d’avenir[1]. En effet, d’après une enquête Urban Land Institute, 60 % des acteurs des Sciences de la vie considèrent que le manque d’immobilier est le principal frein à leur développement en France.

La production de ces locaux en France et en Europe devient une nécessité. Répondre à ce besoin et redynamiser le secteur, c’est l’ambition de Novaxia VISTA qui vise à recycler des actifs obsolètes et vides en immobilier de Sciences et Technologies.

Rendre accessible l’inaccessible

Novaxia VISTA est la première UC labellisée ISR créée pour contribuer au mieux vivre grâce à l’Immobilier de Sciences de la vie et des Technologies d’Avenir. Une solution d’épargne immobilière pionnière spécialisée dans des secteurs porteurs en France et en Europe. Novaxia VISTA vise une performance annualisée de 5 %[2] grâce à la complémentarité de deux moteurs de performance : investissements de rendement et investissements de développement issu du recyclage urbain.

Novaxia Vista achète, développe et loue des actifs en France et en Europe à des locataires diversifiés de la PME jusqu’aux grands groupes privés ou publics dans les domaines :

SCIENCES DE LA VIE Biotechnologies, produits pharmaceutiques, laboratoires de recherche santé, nutrition… pour permettre de vivre dans de meilleures conditions

TECHNOLOGIES D’AVENIR Sciences de l’environnement, agriculture durable, mobilité douce, intelligence artificielle, robotique, technologies durables… pour accompagner la transition scientifique, numérique et écologique

Mathilde Krieger, Directrice générale de Novaxia Investissement explique, « Novaxia Investissement, dont la raison d’être est de « développer l’investissement dans le recyclage urbain au bénéfice du plus grand nombre » a choisi d’ouvrir cet investissement, habituellement réservé à des investisseurs institutionnels aux épargnants au travers d’une unité compte disponible dans les contrats d’assurance vie et PER. Pour répondre à la demande des investisseurs à la recherche de fonds alliant investissement responsable et rentabilité, nous avons travaillé à labéliser ce fonds ISR dès sa commercialisation et allons consacrer 5 à 10 % de la collecte dans des investissements solidaires. Nous sommes très heureux de compter parmi nos partenaires pour la commercialisation de ce fonds pionnier les assureurs : Apicil, Generali Patrimoine, Spirica, Suravenir et Vie Plus. »

Novaxia VISTA sera commercialisé d’ici la fin octobre 2022 et sera distribué par les conseillers en gestion de patrimoine, réseaux bancaires et courtiers.

Aude Landy-Berkowitz, Directrice Générale Novaxia Développement explique, « Le groupe Novaxia s’est doté d’un pôle immobilier dédié aux Sciences de la Vie, pour répondre à 3 objectifs majeurs : 1. assurer un service adapté avec par exemple le maintien de température, le renouvellement de l’air, l’humidité des laboratoires, les zones sécurisées… 2. Construire de nouveaux m2 adaptés pour accompagner la croissance des locataires, 3. favoriser les synergies entre locataires pour optimiser les conditions de recherche et de développement. »

François-Régis Bernicot, Directeur Général de Suravenir : « Suravenir était le premier assureur à accompagner Novaxia Investissement pour le lancement de Novaxia R en janvier 2021, en toute logique nous sommes présents aujourd’hui pour le lancement de Novaxia Vista, fonds immobilier répondant aux enjeux sociétaux actuels et qui intégrera très prochainement notre gamme de fonds non cotés Tremplin lancée la semaine dernière. Ce nouveau support d’investissement est un nouvel exemple de nos efforts continus pour offrir des solutions à nos clients qui veulent donner du sens à leur épargne. »

Corentin Favennec, Directeur des Partenariats de Generali Patrimoine : « Après le référencement de Novaxia R qui rencontre un vif succès auprès de nos partenaires, nous sommes honorés de contribuer au lancement du fonds Novaxia Vista et de le proposer prochainement au sein de nos principaux contrats d’assurance-vie et PER. Ce fonds immobilier novateur spécialisé sur des thématiques porteuses d’espoir pour l’avenir s’inscrit parfaitement dans notre stratégie en matière d’épargne, de durabilité et d’innovation en résonance avec notre implication dans Future 4 Care, écosystème dédié à l’e-santé, dont nous sommes cofondateur avec Sanofi, Orange et Cap Gemini, qui a été lancé en 2021 ».