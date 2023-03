En février 2023, Novaxia Investissement [1] a cédé ses parts de l’hôtel de la Poste du Louvre au Groupe Laurent Taïeb, soit 50 % du fonds de commerce hôtelier, permettant ainsi à ses clients investisseurs de bénéficier de la création de valeur de ce projet qui a marqué l’hôtellerie parisienne. Le Groupe Laurent Taïeb possède désormais la totalité du fonds de commerce hôtelier.

« Je remercie sincèrement Novaxia Investissement pour son précieux soutien et de toujours avoir été à nos côtés, même pendant les périodes les plus complexes. Devant le succès de cet hôtel, nous souhaitons poursuivre le développement du groupe et espérons pouvoir concrétiser de nouveaux projets avec Novaxia Investissement » commente Laurent Taïeb, fondateur et directeur artistique de l’hôtel Madame Rêve et Président de GLT.

« La réhabilitation de la Poste du Louvre est un projet audacieux gagné sur concours par Novaxia Développement et GLT. Les espaces obsolètes de l’ancien centre névralgique de La Poste ont été transformés en un lieu de vie magique au cœur de Paris. C’est toute la force de l’investissement dans le recyclage urbain, qui permet à des investisseurs particuliers de transformer la ville pour répondre aux nouveaux usages » souligne Joachim Azan, Président fondateur de Novaxia.

« La cession des parts de Novaxia Investissement vient confirmer la réussite de cette opération emblématique. Aujourd’hui, nous avons atteint l’objectif que nous nous étions fixés pour nos clients investisseurs1, c’est-à-dire leur apporter de la rentabilité sur des projets de recyclage urbain à forte valeur ajoutée. L’hôtellerie fait partie des secteurs porteurs sur lesquels nous serons heureux d’accompagner des acteurs et projets innovants » ajoute Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.