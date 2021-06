Idéalement situé à proximité du RER B et des futures lignes de métro 4 et 15, l’opération est composée de 195 logements dont 47 cédés à SEQENS (Groupe Action Logement), de 207 chambres étudiantes gérées par le groupe KLEY et d’un commerce.

En mars 2017, Novaxia Investissement a acquis via ses fonds un immeuble de bureaux obsolètes de plus de 9 étages datant des années 70. Cet immeuble a été recyclé en logements dans une zone à fort potentiel, en tirant parti de la décote de prix des bureaux obsolètes, au profit de ses investisseurs. Une résidence de 208 logements étudiants et un commerce au rez-de-chaussée permettent la mixité d’usage. Cet ensemble, entouré d’espaces verts a été conçu et suivi en exécution par le Cabinet VALERO & GADAN Architectes et réalisé par l’entreprise générale Outarex (Spie Batignolles). L’équilibre esthétique de son architecture et la présence de ses espaces verts assurent une transition douce avec le quartier pavillonnaire voisin et lui permet une insertion harmonieuse dans la ville.

« La livraison de cet immeuble est l’exemple type de la stratégie de Novaxia Investissement : Recycler un bureau obsolète en logements. Cet emplacement se prêtait bien à de l’immobilier résidentiel, dans une zone qui reste tendue avec, par ailleurs, une décote du bureau. Nos investisseurs bénéficient pleinement de notre stratégie de recyclage, qui non seulement a du sens en répondant à la pénurie de logement sans artificialiser les sols, mais qui crée également de la valeur. » explique Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.