La SCPI Novaxia NEO, gérée par Novaxia Investissement, annonce le maintien du prix de sa part à la suite de l’expertise de ses actifs au 30 juin 2023. Le prix de part est désormais inférieur à la valeur de reconstitution de 2,3 %. Une indication à contre-courant des annonces du marché pour Novaxia NEO qui bénéficie toujours d’une collecte (nette) positive au premier semestre. Par ailleurs et grâce à sa stratégie d’investissement ciblée, alliée à un asset management actif, Novaxia NEO confirme sa prévision de Taux de distribution de 6 % pour 2023.

Une SCPI au patrimoine réversible

Dans le cadre d’une stratégie d’investissement alliant recherche de performance et recyclage urbain pour les épargnants, Novaxia NEO acquiert des immeubles loués à des acteurs de 1er plan et situés dans des localisations de qualité, de manière à assurer les objectifs de rendement du fonds. Bénéficiant de l’expertise du groupe Novaxia en matière de recyclage urbain, Novaxia NEO anticipe des scénarios de réversibilité et de mutation d’usages pour ses immeubles en cas de départ des locataires, afin de se prémunir d’une potentielle vacance au terme des baux, un atout majeur dans un contexte chahuté pour l’immobilier tertiaire.

Laurent Boissin, Président du Directoire de Novaxia Investissement et Mathieu Descout, Membre du Directoire de Novaxia Investissement commentent : « Grâce à son ADN agile et à l’expertise du groupe Novaxia sur le recyclage urbain, Novaxia NEO déploie une stratégie axée à la fois sur la recherche de performance, via la qualité des acquisitions ainsi qu’un asset management actif, et l’anticipation, via la réversibilité du portefeuille. La jeunesse et l’expertise dans le recyclage urbain de notre SCPI nous permettent aujourd’hui d’être en mesure de maintenir le prix de sa part avec un objectif de performance inchangé. »

Stratégie payante dans le contexte actuel

L’été a été marqué par les annonces de baisses de prix de parts de certaines SCPI. A l’inverse, Novaxia NEO annonce, à la suite d’une campagne d’expertise sur recommandation de l’AMF au 30 juin, une hausse de sa valeur de reconstitution à 191,33€ (+2,76% vs fin décembre 2022)

En parallèle, Novaxia Investissement décide de maintenir le prix de souscription à 187€ (soit une sous-cote de 2,26% par rapport à la valeur de reconstitution).

Par ailleurs, l’objectif de Taux de Distribution (TD) autour de 6 % pour 2023 est confirmé.

Novaxia NEO au plus haut niveau de la durabilité

Performante et responsable, Novaxia NEO a été la première SCPI du marché à obtenir le label ISR en 2020. Classée article 9 au sens du SFDR, elle a terminé 1ère au classement 2022 Deeptindex Durable de la fintech Deeptinvest. A titre d’exemple, grâce à des capteurs intelligents installés sur la majorité des actifs de la SCPI, Novaxia Investissement a connaissance en temps réel de l’ensemble des consommations électriques des locataires, ce qui leur permet ainsi de réduire leur consommation et donc leurs coûts, un cercle vertueux pour le locataire, sa fidélité et pour le climat !

Accessible au plus grand nombre, Novaxia NEO est la première SCPI sans frais de souscription, disponible à partir d’un investissement de 187 €. Les fonds comportent des risques, notamment en perte de capital et en illiquidité.