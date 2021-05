Elle sera recyclée en 200 logements étudiants pour une surface de plancher de 5 000 m², en partenariat avec Pitch Promotion.

Novaxia Investissement accompagne la mutation de Saint-Ouen : la Ville, dans le cadre de son développement, se transforme et accueille de nouvelles infrastructures comme le futur Hôpital Paris Nord qui sera accompagné d’un pôle universitaire. Novaxia recyclera donc la parcelle en logements étudiants, en lien avec l’arrivée de ce futur pôle de santé.

Pierre Cardin avait choisi d’implanter son Musée à Saint-Ouen dans une ancienne carrosserie pour la richesse industrielle de la ville. Il voyait en Saint-Ouen « la ville du futur ». Le projet en partenariat avec Pitch Promotion conservera l’âme du Musée Cardin et d’une ville en évolution. Des fresques monumentales et décorations seront réalisées par Quai 36 sur le bâtiment en hommage au passé du lieu. Le lieu sera ouvert à l’urbanisme transitoire (occupation temporaire) en attente des travaux, ce qui permettra de conserver la vie de quartier durant la vacance. Ce projet sera réalisé en Zéro Artificialisation Nette des sols et favorisera le réemploi de matériaux.

« Ce projet est un exemple de recyclage urbain dans un lieu à fort potentiel : nous conservons l’âme du quartier tout en créant du logement dans une zone en pénurie, sans artificialiser les sols. Saint-Ouen est une ville en pleine mutation, notre projet s’inscrit dans ce cadre, les logements étudiants pourront être utiles au pôle universitaire de Paris Nord. Nous avons également ouvert ce lieu à l’occupation temporaire pour le garder vivant, nous avons toujours la volonté de travailler de concert avec les élus et les collectivités mais également avec des promoteurs. Ce projet bénéficiera pleinement à nos clients investisseurs. » explique Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.