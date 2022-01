_ Négocier son crédit immobilier : nos conseils

Vous avez trouvé le bien immobilier de vos rêves et signé une promesse de vente ? Pour concrétiser ce beau projet, il est fort probable que vous ayez à passer par la souscription d’un crédit immobilier. Comme vous n’êtes pas sans savoir que le coût total d’un prêt peut varier amplement d’une offre à l’autre, il est dans votre intérêt de bien préparer cette étape afin de pouvoir acquérir votre appartement, terrain ou maison sans faire exploser votre budget.

Pour vous aider dans ces démarches souvent complexes, nous avons recueilli les conseils avisés de spécialistes en prêt immobilier. Voici ce que nous en avons retenu :

_ Le prêt immobilier : comment ça marche ?

Lorsque vous souscrivez un prêt immobilier, la banque vous prête une somme d’argent destinée à l’acquisition de votre bien, que vous devrez rembourser sous la forme de mensualités d’un montant plus ou moins élevé, sur une durée plus ou moins longue, généralement entre 15 et 25 ans.

A la somme empruntée s’ajoutent des intérêts, dont le taux est fixé par la banque en fonction de votre situation, de votre projet, du moment où vous souscrivez le prêt et de sa stratégie commerciale. D’autres frais afférents au financement doivent être assumés par l’emprunteur, tels que les frais de dossier, les frais d’assurance emprunteur (souscriptible auprès de la banque ou auprès d’un assureur tiers), certaines garanties obligatoires (hypothèque ou caution) et les frais d’ouverture de compte si vous souscrivez un prêt dans une autre banque que la vôtre.

Le taux d’intérêt et les frais annexes sont variables en fonction des projets et des durées de remboursement et constituent ce que l’on appelle le TAEG (taux annuel effectif global), un indicateur normalisé permettant de calculer le coût total d’un crédit.

_ Le dossier de demande de prêt, pièce maîtresse de la négociation

Pour fixer le taux du crédit qu’elle vous proposera, la banque étudie en détail votre profil d’emprunteur et votre projet immobilier à travers un dossier de demande de prêt. Ce dossier, que vous pouvez bâtir avec un courtier en prêts immobiliers pour avoir un regard objectif sur les conditions du moment doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre à la banque de répondre à ce type de questions :

Quelle est la nature de votre projet immobilier ? Combien coûte le bien que vous souhaitez acheter ? Quel type de prêt souhaitez-vous souscrire ? A combien s’élève votre apport personnel ? Quelle est votre situation financière ? Votre historique bancaire montre-t-il que votre situation financière est stable ? Quelle est votre situation professionnelle ? Avez-vous des crédits en cours ? Combien vous restera-t-il pour vivre chaque mois après avoir payé vos charges et remboursé vos mensualités ? Quel âge aurez-vous au moment de la souscription et à l’issue du dernier remboursement ?

En pratique, il vous faudra fournir plusieurs documents, tels qu’une promesse de vente, une pièce d’identité, vos derniers bulletins de salaire, un avis d’imposition, des relevés bancaires, etc.

La banque va ensuite analyser la demande de financement pour fixer les conditions de son offre de prêt. A ce stade, outre votre solvabilité, ce sont la cohérence de votre projet et la façon dont votre dossier met vos atouts d’emprunteur en valeur qui détermineront l’attractivité de la proposition qui vous sera faite. Vos chances d’obtenir une offre intéressante dépendent aussi en grande partie des établissements bancaires que vous aurez sollicités.

Cependant, solliciter plusieurs banques et choisir celles qui proposent un prêt immobilier avantageux nécessitent beaucoup de temps et une bonne connaissance du marché ; ce qui n’est pas à la portée de tous les emprunteurs.

Le rôle du courtier en prêt immobilier

Effectuer ces démarches seul, sans être accompagné d’un expert, vous fait prendre le risque de constituer un dossier peu flatteur et de perdre du temps à contacter des banques qui ne correspondent pas à votre projet.

Pour optimiser votre recherche de financement et gagner un temps précieux tout en ayant la certitude d’obtenir la meilleure offre possible, vous pouvez faire appel à un courtier en prêt immobilier. Ce spécialiste du crédit vous aide à définir le type de prêt le plus adapté à votre situation et à monter un dossier de financement engageant. Grâce à sa connaissance approfondie du marché du crédit immobilier, il identifie les banques les plus aptes à vous faire une proposition intéressante, puis les met en concurrence et négocie pour vous les meilleures conditions de crédit.

Faire appel à un courtier en prêt immobilier est la clé de la réussite de votre projet. D’une part, vous gagnez du temps dans vos démarches et faites des économies, et d’autre part, vous ne prenez aucun risque puisque vous ne payez d’honoraires au courtier que si vous acceptez l’offre qu’il a trouvée pour vous.