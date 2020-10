Une porte de plus vers la démocratisation des SCPI

L’immobilier est un placement apprécié des Français, mais la cherté des biens rend difficile la constitution de son propre patrimoine immobilier. Dès lors, aux yeux de nombreux épargnants, les SCPI apparaissent comme une bonne alternative pour préparer l’avenir.

Pourtant, un pas supplémentaire vers la démocratisation des SCPI au grand public peut encore être franchi et ce partenariat traduit cette anticipation.

« Les SCPI sont l’un des principaux produits financiers recommandés par les Conseillers en Gestion de Patrimoine. Notre démarche consiste à étendre cette base à l’ensemble de la clientèle potentielle et particulièrement au grand public. Là où d’autres plateformes se contentent de recenser les produits, nous avons réalisé un long travail d’audit qui a conduit nos équipes à analyser rigoureusement l’ensemble des SCPI du marché, selon des critères précis et qui ont montré leur résilience face à la première vague. À l’issue de cet audit, nous avons souhaité nous associer à Norma Capital pour assurer la distribution 100 % digitalisée des SCPI Vendôme Régions et Fair Invest. », indique Quentin ROMET, Président d’Homunity.

« Norma Capital concrétise, à travers ce partenariat, une étape importante vers l’accès de ses fonds à une nouvelle clientèle et vers la dématérialisation des souscriptions. Nous remercions la plateforme Homunity pour cette valorisation de nos fonds, qui permet à Norma Capital d’étendre son offre produits, tout en s’inscrivant dans le monde actuel du digital. », poursuit Faïz HEBBADJ, Président de Norma Capital.

Un accès plus digital au monde des SCPI

L’offre de SCPI proposée sur la plateforme Homunity transforme les contraintes réglementaires en gain de temps pour les investisseurs.

La dématérialisation des documents est en effet, l’un des avantages de ce mode de souscription totalement en ligne, qui ne nécessite aucun courrier postal, ni entretien téléphonique avec un conseiller.

Une mue qui, pour les investisseurs, se révèle d’autant plus intéressante qu’elle s’accompagne de tickets d’entrée particulièrement accessibles. Il faudra compter 200 € pour une part de la SCPI Fair Invest et 655 € pour une part de la SCPI Vendôme Régions [1].

Une passerelle entre deux mondes de l’épargne

Outre son activité de crowdfunding immobilier dans laquelle Homunity est établi comme l’un des leaders, cette avancée de la désintermédiation financière génère une offre supplémentaire sur la plateforme.

Un pari gagnant-gagnant, puisqu’il offre à Norma Capital, la possibilité de toucher un public différent des canaux de distribution traditionnels et de permettre un accès 100 % digitalisé aux SCPI Vendôme Régions et Fair Invest.