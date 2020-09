Norma Capital annonce l’acquisition pour le compte de la SCPI Vendôme Régions, d’un actif immobilier d’activités et bureaux d’une surface d’environ 3.300 m² loué, depuis 1991, par la société SAF, filiale du groupe Logista, leader de la distribution de produits et services à destination des commerces de proximité en Europe du Sud.

Une partie de son activité étant liée aux bureaux de tabac, la société a été très peu impactée par la crise sanitaire et n’a pas demandé de report de loyer, montrant ainsi la résilience de l’activité du locataire.

Cet ensemble mixte est situé au nord de Poitiers (86), au sein de la zone industrielle et tertiaire de la République, véritable pôle économique accueillant 14.000 salariés et plus de 180 entreprises, telles que Rexel, Loxam ou encore GLS. Positionné sur l’axe Paris-Bordeaux, l’immeuble profite en outre de sa proximité avec l’autoroute A10 et sa bretelle d’accès.

Cet actif est le second investissement de la SCPI en 2020 dans l’agglomération de Grand Poitiers.

Il a été cédé par un vendeur privé, via l’intermédiaire Arthur Loyd Poitou Vendée.

Fiche technique