Situé aux portes de Paris, au sein du quartier Canton Nord d’Ivry-sur-Seine, l’actif immobilier est un lot de copropriété loué depuis 2005, bénéficiant d’une localisation de premier rang grâce à sa proximité avec le périphérique parisien. Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans la stratégie d’investissement de la SCPI Vendôme Régions qui consiste à maximiser la diversification sectorielle de son patrimoine immobilier.

« L’actif offre une nouvelle implantation en locaux d’activités à la SCPI Vendôme Régions et renforce ainsi sa position sur la logistique du dernier kilomètre. Ce phénomène d’accès rapide aux marchandises désigne des lieux de stockage et d’assemblage de produits finis ou semi-finis, localisés en première couronne d’agglomération, et formant ce fameux relais qui permet de livrer le consommateur. La crise sanitaire a mis en évidence la force de certaines chaînes logistiques et notamment l’importance capitale des bâtiments de logistique urbaine pour répondre à la logique du dernier kilomètre. », indique Faïz Hebbadj (Norma Capital).