Livré en décembre 2011, cet ensemble immobilier est édifié sur 10 niveaux, et compte 2 bâtiments reliés par une passerelle : des commerces au rez-de-chaussée, des bureaux (objets de l’acquisition) sur les 1er et 2ème étages et des logements sur les étages supérieurs.

L’ensemble immobilier a été éco-conçu dans une démarche THPE (Très Haute Performance Energétique), lui permettant d’être labélisé BBC (Bâtiment Basse Consommation). Son toit est investi par des panneaux solaires, ainsi que des toitures végétalisées favorisant la biodiversité.

Occupé par la Région Hauts-de-France depuis 2013, l’immeuble est situé dans le secteur d’Euralille, 3e quartier d’affaires français et véritable vitrine tertiaire de la métropole lilloise. Proche des gares TGV Lille Flandres et Lille Europe, et à deux pas du centre-ville, l’immeuble bénéficie d’une localisation idéale.

Les surfaces de bureaux ont été cédées via l’intermédiaire d’Arthur Loyd Lille.

Fiche technique