Conçu par l’architecte Marc Barani et développé par les équipes Promotion de BNP Paribas Real Estate, il s’agit du premier immeuble mis en chantier dans le Grand Arénas, le quartier d’affaires international de Nice Ecovallée. Dès sa livraison prévue pour fin 2019, « Connexio » sera intégralement occupé par les services de la Métropole de Nice Côte d’Azur.

« Connexio » est composé de deux bâtiments de 5 et 8 étages, agrémentés d’une terrasse accessible d’environ 600 m². L’ensemble comprend 104 places de parking autos et 64 places motos, de vastes locaux vélos et bénéficiera de la présence d’une station de tramway située au pied de l’immeuble.

Sur le plan environnemental, « Connexio »vise une certification NF HQETM Bâtiments Tertiaires avec un passeport « Excellent » et respectera le référentiel local ÉcoVallée Qualité.

Cette opération a été réalisée par le département Investissement Régions BNP Paribas Real Estate Transaction, conseil de l’offreur et de l’acquéreur.

B&C France a accompagné l’UNOFI dans le cadre de ses investissements.