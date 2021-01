La métropole de Nantes vient de se porter acquéreur d’un immeuble de bureaux, classé ERP, de 4 320 m² situé dans le centre-ville, au 1 rue Eugène Tessier.

Le projet de réhabilitation de la clinique St Augustin s’articule autour d’une rénovation et construction de logements, d’une part, et d’une affectation de bureaux à l’angle des rues Bouillé et Eugène Tessier, en partie arrière de l’ancienne clinique.

Particulièrement atypique, il conserve précieusement le parc historique en partie centrale, offrant aux utilisateurs un caractère de bien-être et un cachet rare sur le secteur : espaces boisés, arbres centenaires, structures extérieures des bâtiments en grande partie d’origine. Un environnement privilégié également dû à la proximité immédiate des bords de l’Erdre.

Le bâtiment de bureaux en R+4, a été vendu par Perial Asset Management, mandataire pour le compte d’un client institutionnel.

La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil des deux parties.