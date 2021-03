Suite à l’appel à la mobilisation du 19 janvier 2021, Novaxia R annonce l’obtention de son autorisation de commercialisation.

Novaxia R, désormais disponible à la commercialisation dans les contrats de Suravenir, donne la possibilité aux épargnants d’investir à travers leur assurance-vie dans un fonds immobilier résidentiel et responsable qui vise à répondre à la pénurie de logements. Avec la première opération d’investissement, Novaxia R va investir et transformer les premiers immeubles de bureaux obsolètes rendus vacants. Ce positionnement innovant prévoit une orientation de l’épargne vers le logement tout en agissant positivement pour l’environnement : la transformation d’un actif existant économise 50% d’empreinte carbone [1] par rapport à la construction neuve et évite l’artificialisation des sols. Le fonds, labellisé ISR, vise ainsi à concilier sens et rentabilité potentielle.

Le fonds Novaxia R ambitionne la production de 4 000 logements, soit 1,3 milliard d’euros d’investissement issus de la transformation de 180 000 mètres carrés de bureaux obsolètes ou vacants.

Joachim Azan, Président fondateur de Novaxia : « Du fait de la montée en puissance du télétravail, 3 à 6 millions de mètres carrés de bureau pourraient être libérés. Cette vacance est un gisement de valeur potentielle à venir pour les épargnants. Novaxia R constitue une solution vertueuse qui vise à concilier la rentabilité potentielle de l’épargne, la réponse à la pénurie de logement et le respect de l’environnement. Expert reconnu du recyclage urbain depuis plus de 15 ans, Novaxia Investissement innove encore avec cette solution d’épargne inédite. »

Immeuble Planchat, Paris 20ème arrondissement

Suravenir, un partenaire de premier choix

Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir : « Nous sommes très fiers d’être partenaire du lancement de Novaxia R. Novaxia Investissement est pionnière dans le domaine du recyclage urbain et offre ainsi à nos clients la possibilité d’investir dans un fonds qui a vraiment du sens.. Novaxia est un groupe très innovant et un véritablement un partenaire qui partage les mêmes valeurs que Suravenir ».

Suravenir met à disposition de ses partenaires distributeurs la possibilité de référencer ce nouveau fonds dans l’ensemble des contrats d’assurance-vie proposés. Novaxia R est d’ores et déjà disponible dans Patrimoine Vie Plus, contrat d’assurance-vie multisupport distribué par Vie Plus, filière dédiée aux CGP ainsi que dans des contrats des filières internet et bancaire. Par ailleurs, Suravenir accompagne Novaxia Investissement pour sa première opération d’investissement.

Novaxia R est le premier fonds résidentiel et responsable à être accessible dans l’assurance-vie à tous les épargnants

Distribué par les professionnels du patrimoine, ce fonds souhaite répondre à la demande de leurs clients d’investir leur épargne dans des fonds responsables et rentables. Novaxia R vise un objectif de performance de 5% annuel net de frais de gestion en faisant bénéficier les épargnants de la décote des bureaux obsolètes ou vacants.

