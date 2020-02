Situés au cœur d’agglomérations dynamiques, les bâtiments sont modernes et répondent à une forte demande locale. L’ensemble est entièrement loué à une quinzaine de locataires, offrant une mutualisation du risque importante. L’investissement global s’élève à environ 23,5 millions d’euros acte-en-mains.

Cette transaction a été réalisée par Arthur Loyd Investissement dans le cadre d’un mandat exclusif. L’acquéreur a été conseillé par l’étude Notaire du Louvre, Me Charles Massuelle et le vendeur par l’étude Philippe Groeninck, Me Sonia Zantour.