La société́ d’investissement et de développement Mountpark, comptant parmi les leaders de l’immobilier logistique XXL en Europe et J.P. Morgan Global Alternatives, viennent de livrer au leader de la logistique de santé Alliance Healthcare France / Alloga, le deuxième bâtiment du parc logistique XXL de Meung-sur-Loire, au Sud-Ouest d’Orléans.

Profitant d’une localisation stratégique au sein du parc d’activité Synergie Val de Loire, le parc totalisant 150 000 m2 (répartis en deux bâtiments dont le premier de 103 000 m2 loués à M2Log pour opérer les flux de Mobivia), est désormais détenu par des investisseurs institutionnels conseillés par J.P. Morgan Global Alternatives, qui avait acquis l’opération auprès de Mountpark en mai 2021.

« Cette livraison intervient conformément au calendrier prévu et vient clôturer notre opération d’Orléans (hors extensions possibles pour chacun des deux bâtiments). Cette première opération d’envergure installe Mountpark comme un acteur important du développement d’immobilier logistique en France. » commente Olivier Parizot, Directeur France de Mountpark.

Sébastien Drouillet, Directeur Général d’Alloga France souligne : « Ce nouvel établissement Alloga à Meung-sur-Loire va nous permettre de soutenir notre croissance, d’accueillir de nouveaux clients et de continuer à leur procurer une qualité de service et de sécurité optimum, tout en respectant nos engagements RSE. »

« Après la prise à bail de M2Log dans la première plateforme de 103 000 m², nous sommes ravis, aux côtés de Mountpark, d’installer Alloga France, dans leur nouveau site de Meung-sur-Loire. Cette opération de 50 000 m² et extensible à 75 000 m², n’a fait que confirmer la qualité prime du site et de son emplacement. Il vise les meilleures normes environnementales et propose une qualité de prestations hors norme” » : déclare Paul Kennedy, co-porfolio manager Real Estate Europe chez JP Morgan Asset Management.

« Depuis l’acquisition en VEFA des deux plateformes logistiques en mai 2021, nous nous réjouissons d’avoir coopéré avec Mountpark jusqu’à la livraison du deuxième site le 24 janvier dernier. » ajoute Chester Barnes co-porfolio manager Real Estate Europe chez JP Morgan Asset Management.

Fort du succès de son opération d’Orléans, Mountpark se concentre à présent sur sa nouvelle opération de Chartres (28), dont les travaux ont démarré en janvier 2022 et qui prévoit trois plateformes spécifiques : un premier bâtiment de 35 535 m2 dont les travaux sont lancés en blanc et disponible dès le 4ème trimestre 2022 ; un deuxième bâtiment de 112 605 m2 disponible 2ème semestre 2023 ; et un 3ème bâtiment de 123 105 m2 disponible fin 2023/début 2024.