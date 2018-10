CERENICIMO et STEVA : un partenariat pérenne et engagé

Pour CERENICIMO « Je suis particulièrement fier du partenariat que nous avons développé depuis maintenant 10 ans avec Le Groupe STEVA. Laurent Boughaba est un grand chef d’entreprise doté d’une rare dimension humaine, et cela se retrouve dans la qualité de l’hébergement qu’il propose à nos aînés tant en Résidences Séniors qu’en EHPAD. » précise Benjamin Nicaise, Président du Groupe CONSULTIM.

Pour STEVA « CERENICIMO accompagne notre groupe depuis le début de son aventure, et nous en sommes très reconnaissants. CERENICIMO nous a toujours apporté une totale satisfaction : c’est pour nous un réel confort ! C’est donc très naturellement que nous leur avons confié la commercialisation de cette nouvelle résidence, dont le niveau de prestations est parfaitement fidèle au positionnement de notre marque Villa Beausoleil. » ajoute Laurent Boughaba, Président Fondateur STEVA.

Un actif transgénérationnel idéalement placé

La résidence bénéficie d’un emplacement de choix pour ses résidents puisqu’elle est à proximité de tous les commerces (supermarchés, pharmacie, boulangerie), du RER D et de la forêt de Sénart… Ses 132 logements (de 30 à 81 m²) affichent un prix d’appel de 127 700 € HT (1) et bénéficient d’un rendement de 4,0 % HT/HT (2) associé à un bail laissant uniquement l’impôt foncier à la charge de l’investisseur.

Des prestations de grand standing

L’architecture de la résidence Villa Beausoleil Montgeron s’inspire des poncifs locaux : pierre, ardoise, tuile plate couleur « terre cuite », volets et pergolas en bois. Elle bénéficiera d’un salon avec une cheminée, un salon de beauté, un espace bien-être avec piscine et salle de fitness, une salle de cinéma, un atelier artistique, une bibliothèque et un restaurant avec son chef dédié. Par ailleurs, STEVA attache une grande importance aux intérieurs de ses résidences et choisi pour chacune d’entre elles un thème de décoration unique, pensé pour le bien-être des seniors, comme en témoignent les photos ci-dessous des intérieurs des Villas Beausoleil de Levallois et Deauville.

Un lieu de vie d’exception noté 10/10 par Maison De Retraite Sélection en termes de bien-être des résidents et qualité.

Les Villas Beausoleil sont empreintes d’un esprit de famille unique, dans lequel les résidents seniors pourront profiter d’une large gamme de services sur-mesure (ménage, entretien du linge, aide dans les gestes du quotidien...), d’un programme d’activités variées et de prestations hôtellerie et restauration haut de gamme.