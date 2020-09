Dans le cadre du projet de transformation de sa supply chain, le leader européen de l’entretien et de l’équipement de véhicules, Mobivia (Norauto, ATU, Midas, Carter-Cash, Altermove et Auto5...), ambitionne de rationaliser son outil logistique en France et plus particulièrement sur le site de Meung-sur-Loire (45). Précisons que Mobivia dispose de plus 2 070 ateliers et magasins automobiles, à travers ses réseaux français et mondiaux.

Ce premier bâtiment du parc logistique Mountpark Orléans, actuellement en cours de réalisation depuis le début du 2e trimestre 2020 et dont la livraison est prévue courant 2e trimestre 2021, sera en partie automatisé et générera quelque 250 emplois à temps plein et environ 350 à 400 emplois saisonniers.

Rappelons que Mountpark Orléans profite d’une localisation particulièrement stratégique en plein cœur de la Région Centre Val-de-Loire et qu’un deuxième bâtiment de 74 000 m2 est en cours de commercialisation.

Nigel Rowe, Managing Director Western Europe Mountpark commente : « En tant qu’acteur pan-Européen de premier plan, Mountpark signe ici une opération majeure en France, parfaitement en ligne avec les ambitions stratégiques du Groupe. Notre vocation consiste à mettre à disposition de nos clients chargeurs et e-commerçants Européens, des plateformes de très grande taille et haute qualité, leur permettant de desservir l’ensemble de leurs réseaux et leurs clients nationaux, depuis une seule plate-forme. »

Olivier Parizot, Directeur France Mountpark ajoute : « Les équipes de Mountpark et moi-même, nous réjouissions d’accueillir un locataire aussi prestigieux et innovant que Mobivia pour l’implantation de sa plate-forme centrale hexagonale. »

Sébastien Hospital, Directeur Supply Chain de Mobivia souligne : « Les profondes mutations qui touchent nos métiers de service et plus largement le commerce (enjeux écologiques, technologiques, évolution des modes de consommation, ...) ont amené Mobivia à revoir son schéma directeur logistique paneuropéen afin de créer un maillage d’entrepôts nationaux, que des hubs régionaux viendront, à terme, compléter afin de gagner la bataille de la livraison à H+. L’exploitation de ce site unique sera confiée au 3PL M2LOG (Joint Venture de Log’s et de Deret), qui apporteront chacun leurs expertises logistiques et leur connaissance du bassin Orléanais ».

Jean-Jacques Jambut, Dirigeant de Deret Logistique et Franck GRIMONPREZ, Dirigeant de LOG’S commente : « Nous sommes très fiers de la confiance accordée par la direction du groupe Mobivia. C’est la reconnaissance de l’expertise de nos savoir-faire et de l’expertise de tout un territoire, au service de la transformation du commerce. »

Pauline Martin, Présidente Communauté de Communes des Terres du Val de Loire ajoute : « Reconnu pour son dynamisme économique, notre territoire accompagne avec beaucoup d’intérêt les implantations d’entreprises pourvoyeuses d’emplois pour nos habitants. Je tiens à souligner la qualité des échanges et l’attention portée sur le traitement environnemental du site. »

Dans cette transaction, Tostain est intervenu et JLL a accompagné et conseillé les parties dans la réalisation de celle-ci.