Christian Terrassoux, Président Fondateur de Pitch Promotion, Guilaine Debras Maire de Biot, Vice-présidente de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, Vice-présidente d’Univalom, et Jean Léonetti, Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis ont posé ce jour la 1ère pierre de « Biotifull », Route des Lucioles à Biot. Cet ensemble de 161 logements intègre la diversité à tous les étages en mêlant 53 logements libres, 54 logements sociaux et 17 logements intermédiaires ainsi que 37 logements à prix encadrés.

161 habitations contemporaines, au coeur de Sophia Antipolis

Entre Cannes et Nice, à proximité du quartier de Saint Philippe, c’est sur le terrain au relief vallonné de l’ancien siège de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), que Pitch Promotion va construire un ensemble mixte de 161 habitations, répondant à une nécessité de créer des logements à Sophia Antipolis, pôle de compétitivité à vocation internationale.

Du studio au 4 pièces, répartis sur 7 bâtiments de 3 étages, la résidence propose des appartements spacieux bénéficiant d’une belle luminosité intérieure. Architecture moderne, design sobre et teintes claires, « Biotifull » offre à ses résidents un cadre de vie agréable dans un lieu d’exception : piscine, jardins privatifs et terrasses généreuses agrémentent ce programme situé dans un cadre verdoyant.

La diversité comme principe d’unité et d’équilibre

« Ce programme a pour vocation de représenter la mixité sociale dans ses formes les plus concrètes », explique Christian Terrassoux, Président Fondateur de Pitch Promotion. « Avec une offre de logements à l’architecture séduisante et aux statuts les plus divers : accession privée et à prix encadrés, logements sociaux, poursuit-il, « Biotifull » est un exemple de mixité dans la ville de demain ouverte à tous les usages et tous les groupes sociaux. ».

Conçu par l’architecte Dan Costa-Foru et certifié NF Habitat, le programme sera livré début 2020.